Сборная Украины с поражения стартовала в отборе на чемпионат мира по баскетболу-2023

Мужская сборная Украины по баскетболу неудачно стартовала в первом раунде отборочного турнира на чемпионат мира-2023. На паркете Дворца спорта в Тбилиси подопечные Айнарса Багатскиса со счетом 83:88 уступили команде Грузии.

Поединок группы G начался в равной борьбе. Усилиями Богдана Близнюка и Джерома Рэндла наши парни спокойно набирали очки. Начиная с четвертой минуты в работу включился американский легионер сборной Грузии Тад Макфадден.

34-летний защитник испанской "Мурсии" включил "режим Бога" и продемонстрировал потрясающую результативность. За первые 10 минут грузинский американец попал 5 из 6 трехочковых, а его команда вышла вперед.

THIS MAN IS ON FIRE! 🔥🔥🔥🔥🔥@ThadJr12 with 5/5 from three in the 𝗙𝗜𝗥𝗦𝗧 𝗤𝗨𝗔𝗥𝗧𝗘𝗥!#FIBAWC | #WinForGeorgia × @_GeoBasketball 🇬🇪



📺 https://t.co/uSxfx9NXZh pic.twitter.com/Vn5ES15mcj