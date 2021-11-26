Сборная Украины с поражения стартовала в отборе на чемпионат мира по баскетболу-2023

Мужская сборная Украины по баскетболу неудачно стартовала в первом раунде отборочного турнира на чемпионат мира-2023. На паркете Дворца спорта в Тбилиси подопечные Айнарса Багатскиса со счетом 83:88 уступили команде Грузии.

Поединок группы G начался в равной борьбе. Усилиями Богдана Близнюка и Джерома Рэндла наши парни спокойно набирали очки. Начиная с четвертой минуты в работу включился американский легионер сборной Грузии Тад Макфадден.

34-летний защитник испанской "Мурсии" включил "режим Бога" и продемонстрировал потрясающую результативность. За первые 10 минут грузинский американец попал 5 из 6 трехочковых, а его команда вышла вперед.

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Концовка четверти прошла у вязкой борьбе с большим количеством нарушений.

Во второй четверти скорости в матче немного возросли. Грузия старалась нагружать своих больших в трехочковой зоне. Украина атаковала более разнообразно и к середине тайма Вячеслав Петров и Богдан Близнюк вывели нашу сборную снова вперед 39:36.

Вторая половина четверти прошла менее результативно. Было много борьбы, нарушений правил, но мало точных бросков. Итог первой половины – 45:46 в нашу пользу.

Третья четверть стартовала с большого количества неточных бросков. Наши баскетболисты грешили безрезультативными индивидуальными действиями, в то время как соперник усилиями Макфаддена продолжал "стрелять" из-за дуги.

К середине отрезка обе команды на двоих набрали 15 очков. Лишь усилиями Рэндла сборная Украины удерживала свой гандикап в счете.

Трехочковый Липового за 4:25 при счете 53:59 вынудил главного тренера гостей взять тайм-аут. Минутный перерыв пошел явно на пользу грузинской команде. Сперва Шенгелия вколотил монструозный постер-данк, а затем Макфадден сравнял счет - 59:59.

Оставшиеся минуты шли качели, которые закончились небольшим преимуществом "желто-синих". Такой же ритм игры продолжился и в четвертой десятиминутке.

В эндшпиле команды устроили настоящую перестрелку, используя "трехочковую артилерию". Джером Рэндл, уверенно солирующий в первой половине, сбил свой прицел, что сразу сказалось на общем счете. За 4 минуты до конца счет был 78:73, когда украинский американец наконец-то забросил свои первые очки в этой четверти.

Ключевой стала потеря Рэндла за 2 минуты до финальной сирены. После этого хозяева паркета довели свое преимущество до 5 пунктов и победу уже не отдали.

Свой следующий матч Украина проведет 29 ноября. В Киеве "желто-синие" примут сборную Северной Македонии. Начало в 19:00.

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