Украинцы не смогли выйти в полуфинал чемпионата мира по баскетболу 3х3 U-18

Юношеская сборная Украины по баскетболу 3х3 в составе Марка Чорногрицкого, Ростислава Кабанова, Льва Кошеватского и Владислава Семерича не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира U-18, который проходит в венгерском Дебрецене. В четвертьфинале украинцы проиграли Беларуси 14:21.

Поединок начался в равной борьбе. После эффектных сольных действий Черногрицкого, наша команда повела 3:1, но затем два подряд дальних броска белорусов вывели их вперед.

Обе сборные много атаковали из-за дуги. В середине тайма белорусский баскетболист смог выполнить невероятный бросок с отклонением, сделав счет 10:5.

Украинцы много ошибались, плохо играли на подборах, не забили из просты ситуаций и обидно проиграли

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В групповом турнире наша команда стартовала с уверенной победы над командой Казахстана – 12:22, затем во втором матче группы А, украинцы не оставили никаких шансов сборной Бразилии 22:8, а потом разгромили Индонезию (22:9). Это позволило им досрочно выйти в плей-офф.

Как сообщал OBOZREVATEL, на континентальном первенстве среди U-18 выступает и женская сборная Украины.

Для наших девушек турнир проходит труднее. Сначала команда Дениса Спиридонова в составе Дарьи Кононученко, Карины Панчук, Александры Семенчук и Екатерины Чикаодири Дике потерпела два подряд поражения, проиграв тяжелые матчи Испании (12:17) и Египту (10:11).

Но девушки сумели собраться и добыть невероятно важные победы над Румынией (15:12) и Нидерландами (19:12), благодаря чему сумели выйти на итоговое второе место в группе.