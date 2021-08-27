Мужская и женская сборные Украины по баскетболу 3х3 вышли в плей-офф ЧМ U-18

В венгерском Дебрецене в эти дни проходит чемпионат мира по баскетболу 3х3 среди сборных U-18, в котором принимают участие сборные Украины – мужская и женская.

Мужская сборная Украины U-18 в составе Марка Черногрицкого, Ростислава Кабанова, Льва Кошеватского и Владислава Семерича уверенно преодолела групповой раунд, одержав победы во всех трех поединках.

Команда Николая Полюляка на групповом раунде одолела Казахстан (22:12), Бразилию (22:8) и Индонезию (22:9) и, выиграв свой квартет, вышла в 1/4 финала плей-офф с первого места. В каждом из матчей наши ребята набирали максимальное количество очков.

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В первом раунде плей-офф украинская мужская сборная сыграет против команды Беларуси, которая в своей группе С проиграла Египту (17:20), победила Израиль (21:20), Германию (21:9) и Румынию (20:12).

Матч против белорусов состоится 28 августа в 12:30.

Отметим, что, выступая на мировом первенстве U-18 в составе украинской сборной, Чорногрицкий (17 лет), Кабанов (16 лет) и Семерич (17 лет) являются игроками 2004 года рождения и только Кошеватский – 2003 г.р. (17 лет).

Для женской сборной Украины U-18 групповой раунд мирового первенства проходил труднее. Сначала команда Дениса Спиридонова в составе Дарьи Кононученко, Карины Панчук, Александры Семенчук и Екатерины Чикаодири Дике потерпела два подряд поражения, проиграв тяжелые матчи Испании (12:17) и Египту (10:11).

Но девушки сумели собраться и добыть невероятно важные победы над Румынией (15:12) и Нидерландами (19:12), благодаря чему сумели выйти на итоговое второе место в группе.

Таким образом, в четвертьфинале женская сборная Украины сыграет против первой команды в группе С, где выступают Германия, Латвия, Израиль и Индонезия. Соперник команды Спиридонова по 1/4 финала определится после завершения матчей в квартете С вечером 27 августа.

Четвертьфинальный матч с участием нашей женской сборной состоится 28 августа в 13:05.

Все четыре игрока женской сборной U-18 является 2004 года рождения и в этом году им исполнится или уже исполнилось только 17 лет.