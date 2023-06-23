Украинки вылетели с Европейских игр-2023 в турнире по баскетболу 3х3

Сборная Украины по баскетболу 3х3 завершила выступления на групповом этапе Европейских игр 2023 года, которые в эти дни проходят в польском Кракове. Подопечные тренера Юрия Процюка проиграли литовкам 14:21 и не сумели квалифицироваться в плей-офф женского турнира.

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Наша команда в составе Кристины Филевич, Мириам Уро-Ниле, Оксаны Молловой и Вероники Космач очень быстро записали в свой пассив два фола, но старались отвечать атакой на атаку. Украинки предложили соперницам вязкий баскетбол.

Буквально за одну минуту уже литовки насобирали три фола. Кроме того, Молловой удавались блокшоты, которые сбивали с толку команду Литвы. На старте четвертой минуте наши девушки вышли вперед – 4:3.

Пятая минута игры началась с точного дальнего от литовок, а еще через несколько секунд "сине-желтые" не только заработали фол-трабл, но и снова пропустил два очка.

В середине поединка наши баскетболистки пропустили рывок 0:9, который и стал решающим в матче. Литовки довели матч до победы, а украинки не сумели набрать необходимое количество очков для выхода из группы.

Напомним, накануне "сине-желтые" обыграли хозяек турнира полячек 19:16, а затем уступили эстонкам – 13:14, пропустив решающий мяч с сиреной. Таким образом, наши девушки заняли третье место в группе, пропустив в четвертьфинал Польшу.

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