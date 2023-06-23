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Украинки вылетели с Европейских игр-2023 в турнире по баскетболу 3х3

Александр Чеканов
Баскетбол
1 минута
663
Украинки вылетели с Европейских игр-2023 в турнире по баскетболу 3х3

Сборная Украины по баскетболу 3х3 завершила выступления на групповом этапе Европейских игр 2023 года, которые в эти дни проходят в польском Кракове. Подопечные тренера Юрия Процюка проиграли литовкам 14:21 и не сумели квалифицироваться в плей-офф женского турнира.

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Украинки вылетели с Европейских игр-2023 в турнире по баскетболу 3х3

Наша команда в составе Кристины Филевич, Мириам Уро-Ниле, Оксаны Молловой и Вероники Космач очень быстро записали в свой пассив два фола, но старались отвечать атакой на атаку. Украинки предложили соперницам вязкий баскетбол.

Украинки вылетели с Европейских игр-2023 в турнире по баскетболу 3х3

Буквально за одну минуту уже литовки насобирали три фола. Кроме того, Молловой удавались блокшоты, которые сбивали с толку команду Литвы. На старте четвертой минуте наши девушки вышли вперед – 4:3.

Украинки вылетели с Европейских игр-2023 в турнире по баскетболу 3х3

Пятая минута игры началась с точного дальнего от литовок, а еще через несколько секунд "сине-желтые" не только заработали фол-трабл, но и снова пропустил два очка.

Украинки вылетели с Европейских игр-2023 в турнире по баскетболу 3х3

В середине поединка наши баскетболистки пропустили рывок 0:9, который и стал решающим в матче. Литовки довели матч до победы, а украинки не сумели набрать необходимое количество очков для выхода из группы.

Напомним, накануне "сине-желтые" обыграли хозяек турнира полячек 19:16, а затем уступили эстонкам – 13:14, пропустив решающий мяч с сиреной. Таким образом, наши девушки заняли третье место в группе, пропустив в четвертьфинал Польшу.

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