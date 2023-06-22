Украина с победы стартовала на Европейских играх в женском баскетболе 3х3

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 с победы стартовала на Европейских играх в Кракове. Наша команда в составе Кристины Филевич, Мириам Уро-Ниле, Оксаны Молловой и Вероники Космач одолела хозяек турнира - Польшу.

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В первый для себя соревновательный день подопечные Юрия Процюка выиграли со счетом 19:16.

Наши девушки с первых минут захватили инициативу на площадке, оформив рывок 6:1. В дальнейшем украинки уверенно вели матч, играли первым номером и максимум, что смогли сделать полячки это сократить отставание до одного пункта.

При счете 9:10 Украина взвинтила темп, что сразу же сказалось на результативности. За 2 минуты до финального свистка "желто-синие" вели 15:11, однако концовка выдалась валидольной. Польша закинула важный двухочковых, но на исход матча это не повлияло.

Сборная Украины попала в группу С, где сыграют сборные Литвы, Польши и Эстонии. Две лучшие команды из группы выходят в четвертьфинальный раунд, а дальше по олимпийской системе на вылет определятся призеры Европейских игр.

Две лучшие команды группы С в четвертьфинале сразятся с командами группы, где играют Франция, Венгрия, Чехия и Латвия. Там уже были сыграны первые матчи группового этапа.

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