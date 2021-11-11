Украина – Франция 8-3: видеотрансляция матча отбора на женский Евробаскет-2023

Женская сборная Украины по баскетболу в четверг, 11 ноября, проводит стартовый матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2023. Соперницами команды Срджана Радуловича являются француженки, которые на пяти последних первенствах континента неизменно выходили в финала.

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Поединок принимает столичный Дворец спорта. Начало встречи – в 19:00.

ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ УКРАИНА – ФРАНЦИЯ

Женский Евробаскет-2023. Отбор

Группа В

Киев, Дворец спорта

Украина – Франция – 8:3 (8:3)

Видео дня

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ФРАНЦИЯ

Те, кто не смогут попасть на трибуны столичной арены, имеют возможность поддержать наших девушек благодаря прямой трансляции на телеканале XSPORT.

Кроме того, эфир из столицы Украины проведет YouTube-канал Международной федерации баскетбола (FIBA).

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ФРАНЦИЯ

Явными фаворитками противостояния считаются француженки. Ставки на их победу в основное время принимаются с коэффициентом 1,19.

Ничья оценивается котировкой 14,50. А показатели на успех сборной Украины достигают уровня 5,20.

СОСТАВЫ КОМАНД

Украина: Алина Ягупова, Ульяна Дацько, Вероника Любинец, Юлия Мусиенко, Дарья Дубнюк, Владислава Волошина, Анна Рулева, Ольга Дубровина, Мириам Уро-Ниле, Кристина Филевич, Татьяна Юркевичус, Дарья Завидная, Виктория Шматова, Татьяна Гаврильчик, Олеся Малашенко.

Франция: Орнела Банколь, Марин Жоаннес, Ильяна Руперт, Алексия Шартеро, Каролин Эрио, Сара Мишель, Маминьян Туре, Елена Сиак, Аби Гей, Энди Мием, Гебби Уильямс, Мари-Ив Паже, Сандрин Груда, Тима Пуйе.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Срджан Радулович, главный тренер сборной Украины:

– Девушки в хороших кондициях. Уровень чемпионата растет, соответственно растет уровень мастерства игроков. Я доволен. Атмосфера в лагере сборной также замечательная. Девушки профессионально выполняют свои обязанности. Что касается шансов, то всегда есть надежда на выигрыш в любом матче. Мы должны стремиться к этому. Если каждый игрок отдаст максимум сил, результат будет.

Алина Ягупова, капитан сборной Украины:

– Все готовы, девушки хорошо трудятся. Будем стараться отыграть это игровое окно на самом высоком уровне не только в плане баскетбола, но и в плане командного духа. Соперницы очень подготовлены, очень сильны, стремимся играть жестче, чтобы противостоять команде Франции. Каждая баскетболистка французской сборной играет в Евролиге – это очень высокий уровень. Будет тяжело, но шанс на победу всегда есть. Если не цепляться за этот него, зачем вообще приезжать в сборную?

Жан-Эме Тупан, главный тренер сборной Франции:

– Я в предвкушении. Мы готовы принять вызов, учитывая, что ноябрьское окно очень короткое. Мы расставим необходимые аспекты в игре относительно технических и тактических моментов, дабы взять две предстоящие встречи в Киеве и Вильнев-д'Аск.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды встречались друг с другом дважды – оба раза в финальных частях Евробаскета. Две победы в этих играх не без труда добыли француженки.

Евробаскет-2001. Групповой этап

Франция – Украина 84:71 (21:19, 25:16, 15:21, 23:15)

Евробаскет-2015. Групповой этап

Украина – Франция 55:79 (21:20, 12:15, 12:24, 10:20)

Как сообщал OBOZREVATEL, мужская сборная Украины по баскетболу назвала расширенный состав на первые матчи квалификации к Кубку мира-2023.