Украина назвала расширенный состав на первые матчи квалификации Кубка мира по баскетболу-2023
В ноябре мужская национальная сборная Украины проведет первые матчи квалификации Кубка мира-2023. Команда Айнарса Багатскиса в рамках стартового игрового окна отбора 26 ноября в Тбилиси сыграет против сборной Грузии. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.
Тренерский штаб сборной Украины определился с расширенной заявкой из 15 игроков, которые будут готовиться к стартовым матчам квалификации мирового первенства. Для подготовки к матчам команда соберется в Киеве 20 ноября.
Расширенная заявка мужской сборной Украины на матчи против Грузии и Северной Македонии:
Защитники
Денис Лукашов, Прометей
Виталий Зотов, Днепр
Илья Сидоров, Прометей
Иссуф Санон, Днепр
Александр Липовой, Прометей
Александр Кобец, Будивельник
Форварды
Богдан Близнюк, Будивельник
Иван Ткаченко, Черкаськи Мавпы
Андрей Войналович, Киев-Баскет
Вячеслав Бобров, Днепр
Вячеслав Петров, Прометей
Сергей Павлов, Днепр
Центровые
Владимир Герун, Бююкчекмедже, Турция
Дмитрий Скапинцев, Киев-Баскет
Артём Пустовой, Гран-Канария, Испания
Как сообщал OBOZREVATEL, свой первый домашний матч отбора Украина сыграет 29 ноября.
Соперником нашей сборной будет Северная Македония. Начало игры в столичном Дворце спорта в 19:00 29 ноября (понедельник).
Билеты на матч Украина – Северная Македония уже поступили в продажу. Купить билет можно по этой ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского, председателя ФИБА-Европа Тургая Демиреля и руководителя Федерации баскетбола Украины Михаила Бродского по организации Евробаскета-2025 в нашей стране.