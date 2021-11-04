Украина назвала расширенный состав на первые матчи квалификации Кубка мира по баскетболу-2023

В ноябре мужская национальная сборная Украины проведет первые матчи квалификации Кубка мира-2023. Команда Айнарса Багатскиса в рамках стартового игрового окна отбора 26 ноября в Тбилиси сыграет против сборной Грузии. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

Тренерский штаб сборной Украины определился с расширенной заявкой из 15 игроков, которые будут готовиться к стартовым матчам квалификации мирового первенства. Для подготовки к матчам команда соберется в Киеве 20 ноября.

Расширенная заявка мужской сборной Украины на матчи против Грузии и Северной Македонии:

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Защитники

Денис Лукашов, Прометей

Виталий Зотов, Днепр

Илья Сидоров, Прометей

Иссуф Санон, Днепр

Александр Липовой, Прометей

Александр Кобец, Будивельник

Форварды

Богдан Близнюк, Будивельник

Иван Ткаченко, Черкаськи Мавпы

Андрей Войналович, Киев-Баскет

Вячеслав Бобров, Днепр

Вячеслав Петров, Прометей

Сергей Павлов, Днепр

Центровые

Владимир Герун, Бююкчекмедже, Турция

Дмитрий Скапинцев, Киев-Баскет

Артём Пустовой, Гран-Канария, Испания

Как сообщал OBOZREVATEL, свой первый домашний матч отбора Украина сыграет 29 ноября.

Соперником нашей сборной будет Северная Македония. Начало игры в столичном Дворце спорта в 19:00 29 ноября (понедельник).

Билеты на матч Украина – Северная Македония уже поступили в продажу. Купить билет можно по этой ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского, председателя ФИБА-Европа Тургая Демиреля и руководителя Федерации баскетбола Украины Михаила Бродского по организации Евробаскета-2025 в нашей стране.