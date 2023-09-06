Сборная Украины проиграла действующим чемпионкам на старте Евробаскета 3х3

Женская сборная Украины неудачно стартовала на Евробаскете 3х3, который проходит в израильском Иерусалиме. Команда тренера Юрия Процюка проиграла действующим чемпионкам француженкам – 10:19.

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"Сине-желтые" в составе Кристины Филевич, Анжелики Ляшко, Вероники Космач и Татьяны Юркевичус ожидаемо попали со старта под жесткий прессинг фаворита. При этом наши девушки достаточно умело защищались и лишний раз не нарушали правила.

Через две с половиной минуты после старта украинки имели отставание в пять очков. После чего команда Франции сумела провести две подряд точные атаки из-за дуги, а наши всего за одну минуты трижды сфолили.

К середине поединка счет был 4:15 не в пользу "сине-желтых". Имея такой внушительный задел, действующие чемпионки спокойно довели встречу до итоговой победы.

Теперь за возможную путевку в четвертьфинал украинки сразятся с командой Чехии. Начало игры – в 18:55 среды, 6 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужская сборная Украины по баскетбола не смогла выиграть путевку на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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