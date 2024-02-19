Убийство 17-летнего украинского баскетболиста: в Германии трогательно почтили память Владимира Ермакова. Видео

Немецкий баскетбольный клуб ART Giants во время очередного матча национального чемпионата среди юношей провел акцию в память об украинце Владимире Ермакове. 17-летний спортсменов 10 февраля стал жертвой нападения на автовокзале Оберхаузене и скончался от ножевых ранений.

Поединок против "Падеборна" клуб из Дюссельдорфа назвал в честь украинца. Болельщики команды присоединились к акции "Вместе против насилия".

Были установлены ящики для пожертвований, выставлена ​​книга соболезнований, а члены, игроки и официальные лица клуба надели специальные майки с надписью "33. Владимир Ермаков – навсегда в наших сердцах".

Перед поединком состоялась минута молчания, а на 33-й минуте встречи зал почтил памяти Владимира аплодисментами.

Вместе с Ермаковым был ранен его друг Артем Козаченко. Ребята вместе играли за ART Giants. Владимир раньше занимался баскетболом и играл в детских командах "Тейваз" и "5T.EAM-ДЮСШ-12" (2006 г. р.). В составе юношеской сборной Украины (U-16) выступал на чемпионате Европы 2022 года в Болгарии.

Украинское баскетбольное сообщество объявило сбор средств, чтобы поддержать семью Владимира Ермакова. Полиция Германии задержала двух несовершеннолетних подростков, которые подозреваются в преступлении.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2023 года семнадцать хулиганов избили и ограбили двух украинцев в Польше. Нападавшие использовали дубинки, палки, трубы и мачете, причиной агрессии стала национальность жертв.

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