Три битвы между клубами из топ-6: анонс Суперлиги Париматч 5 марта

"Тернополь" – "Запорожье"

Тернополь, ФОК

Начало матча – 18:00

Трансляция – YouTube ФБУ

Подопечные Дмитрия Забирченко проведут первый домашний матч со зрителями в нынешнем сезоне Суперлиги Париматч. Для обеих команд поединок будет иметь большое значение, поскольку они являются соседями по турнирной таблице.

На счету "Тернополя" 16 побед в 25 встречах и четвертое место, а "Запорожье" идет пятым с 15 победами в 24-х. Отметим, что клубы уже дважды играли между собой в чемпионате, и оба раза верх одерживали хозяева анонсируемого матча.

"Киев-Баскет" – "Прометей"

Киев, ДС "Венето-Спорт"

Начало матча – 18:30

Трансляция – Obozrevatel

В центральном поединке игровой недели Суперлиги Париматч встретятся лидеры чемпионата. "Прометей" поднялся на второе место благодаря разгромной победе над "Днепром" и опережает действующих чемпионов Украины по дополнительным показателям. "Киев-Баскет" сохранит за собой первую строчку даже в случае поражения. В двух предыдущих матчах команды обменялись выездными победами.

"Днепр" – "Химик"

Днепр, СК "Химик"

Начало матча – 19:00

Трансляция – Setanta Sports

Команды уже дважды встречались в нынешнем чемпионате. Каждая из них одержала по одной домашней победе, поэтому "Днепр" имеет хороший шанс выйти вперед в сезонной серии. Несмотря на то, что хозяева в 2021 году играют нестабильно и "Химик" традиционно является для них непростым соперником, подопечные Дениса Журавлева будут иметь преимущество домашней площадки, поскольку матч смогут посетить зрители.

"Харьковские Соколы" – "Одесса"

Харьков, ФСК "Локомотив"

Начало матча – 19:30

Трансляция – YouTube ФБУ

Закроет программу 5 марта встреча двух клубов из нижней части таблицы. Хозяева отстают от соперников на две победы, но имеют в своем активе два поединка в запасе. Обе команды пытаются побороться за последнюю путевку в плей-офф Суперлиги Париматч. Сейчас восьмое место в чемпионате занимают "Черкаськи Мавпы". Ранее в нынешнем сезоне "Соколы" и "Одесса" обменялись выездными победами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в единственном матче 4 марта "Будивельник" уверенно разобрался с "Николаевом".