Третий поединок "Одессы" и "Будивельника" в сезоне: анонс Суперлиги Париматч 25 февраля

"Одесса" – "Будивельник"

Южный, СК "Олимп"

Начало матча – 19:00

Трансляция – Oboz TV

В четверг, 25 февраля, в украинской Суперлиге Париматч состоится единственный поединок, в котором "Одесса" примет "Будивельник" на домашнем паркете южненского "Химика". Команды уже дважды встречались в нынешнем сезоне и оба раза подопечные Олега Юшкина оказывались сильнее столичных баскетболистов.

"Будивельник" после назначения Игорса Миглиниекса на пост главного тренера выдал лучший отрезок в чемпионате, одержав пять побед подряд, в том числе над фаворитами первенства "Прометеем" и "Днепром". Под его руководством игроки начали действовать намного агрессивнее и быстрее на обоих концах площадки.

В случае победы над "Одессой" столичный клуб выйдет на показатель в 50% побед в нынешнем сезоне. Хозяева, в свою очередь, могут вплотную приблизиться к "Черкаським Мавпам", которые занимают восьмую позицию и выглядят их главными конкурентами за место в плей-офф по итогам "регулярки".

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, когда, где и в каком формате пройдут решающие матчи Кубка Украины по баскетболу.