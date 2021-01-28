"Будивельник" назначил олимпийского чемпиона новым тренером команды

Легендарный баскетболист и бывший наставник БК "Киев" и БК "Донецк" Игорс Миглиниекс был назначен новым тренером "Будивельника".

Как сообщается на официальной странице киевлян в Facebook, он сменит на этом посту Леонида Яйло, который, в свою очередь, станет помощником латвийского специалиста. 56-летний Миглиниекс в последнее время работал ассистентом наставника "Гуандонг Тайгерс" из китайской Суперлиги.

Кроме того, Игорс возглавлял национальную сборную Латвии, клубы с Кипра, России и Польши. Он дважды становился чемпионом Кипра (2006, 2007) и дважды выигрывал Суперкубок страны (2005, 2006).

Отметим, что Миглиниекс является титулованным баскетболистом. В 1988 году он выиграл первенство СССР с московским ЦСКА и Олимпийские игры-1988 в Сеуле в составе сборной СССР.

Напомним, что в нынешнем сезоне "Будивельник" вернулся в Суперлигу Париматч впервые с сезона 2017/18. После 16 матчей у столичной команды 6 побед и 10 поражений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем туре чемпионата Украины по баскетболу киевляне уступили "Запорожью".