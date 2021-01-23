Третий круг Суперлиги Париматч проведут в "пузырях"

3-й круг чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Париматч пройдет в формате "пузыря".

Такое предложение на последнее заседание вынес исполком ФБУ. В то же время ее поддержало большинство клубов Суперлиги. В условиях пандемии и большого количества перенесенных матчей Суперлиги в начале сезона формат "пузыря" даст возможность завершить чемпионат в ранее запланированный срок и не сокращать количество матчей.

Напомним, что согласно регламенту Суперлиги Париматч клубы должны сыграть четыре круга соревнований. Несмотря на расширение Суперлиги до 11 клубов, регулярный чемпионат состоит из рекордных 220 матчей. Уже 7 февраля клубы завершают второй круг чемпионата.

Одним из важных требований проведения "пузыря" есть изолированность команд в одном городе и небольшое количество переездов.

В 1-м, 3-м и 4-м "пузыре" хозяевами параллельно будут два клуба. В одном из них будет выступать пять клубов, в другом – шесть. Хозяином второго "пузыря" будут сразу четыре клуба.

Первый "пузырь" будут принимать Киев и Каменское. В Киеве в течение трех дней местные Киев-Баскет и Строитель принимать в ПС "Венето" Тернополь, Днепр, Черкаськи Мавпы и Харьковские Соколы, а в Каменском игры между собой в течение четырех дней проведут Прометей, Запорожье, Химик, Одесса и Николаев.

При определении мест проведения "пузырей" важную роль играла телевизионная картинка с игрового зала, загруженность спортивных и возможность размещения делегаций команд.

Стоит отметить, что даты проведения могут быть несколько смещены в зависимости от телевизионной сетки вещания каналов-трансляторов Суперлиги Париматч. Подавляющее большинство игр выйдет в эфирах каналов "Xsport", OBOZREVATEL, "Setanta Sport" и ТРК "Киев".

10 – 12 февраля

Участники:

"Киев-Баскет"

"Тернополь"

"Днепр"

"Харьковские Соколы"

"Черкаськи Мавпы"

11 – 14 февраля

"Прометей"

"Запорожье"

"Химик"

"Одесса"

"Николаев"

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне БК "Запорожье" переиграл "Будивельник" в очередном матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.