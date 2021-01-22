"Запорожье" обыграло "Будивельник" в Суперлиге Париматч

БК "Запорожье" переиграл "Будивельник" в очередном матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

Команда Валерия Плеханова была сильнее соперника на своей площадке – 96:78.

Соперники подарили болельщикам интригующее и захватывающее зрелище. Старт игры был в целом равным, но к концу первой четверти запорожцы сумели уйти в отрыв на целых 12 пунктов.

Этот момент придал хозяевам уверенности. Во втором периоде они удерживали баскетболистов из Киева на комфортной дистанции. Подопечные Леонида Яйло пытались подобраться к противнику, но в итоге к большому перерыву нивелировали отставание лишь на два очка.

А вот 15-минутный отдых пошел на пользу "строителям". За первую половину третьей четверти киевляне буквально смяли "Запорожье", сравняв счет. Рывок дался гостям непросто, которые вынужденно сбавили обороты, чем тут же воспользовалась команда Плеханова, закончив период с показателем "+5".

В начале решающей 10-минутки хозяева вернули себе преимущество в 10 очков и довели игру до итоговой победы, которая стала для них девятой в сезоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины вынесла решение по скандалу с игроком "Будивельника" Александром Кобцом.