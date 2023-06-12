Тренер украинских баскетболисток 3х3: выход на ЧЕ – это заслуга всех девушек. Они неуступчивы

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 заняла первое место в группе на отборочном турнире чемпионата Европы по румынской Констанце и квалифицировалась на континентальное первенство.

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Подопечные Юрия Процюка в отборе победили сборные Сербии, Дании, Испании и Швейцарии и в сентябре сыграют на чемпионате Европы в Иерусалиме.

Пресс-служба ФБУ сразу после завершения успешного отбора связалась с Юрием Процюком, прокомментировавшим выступление девушек.

- Эмоции обычно положительные, девушки – молодцы. Они сделали больше, чем ожидали от них. Они квалифицировались напрямую на чемпионат Европы, с первого места и выполнили задачу, которую ставило руководство Федерации баскетбола Украины.

- Ключевой для сборной Украины стала победа на первой сеяной на соревнованиях Испанией. За счет чего удалось выиграть?

- Испания – команда с традициями, очень титулованная, играла почти тем же составом, что и на чемпионате мира, где дошла до четвертьфинала. Но мы хорошо настроились на игру, была рабочая атмосфера.

Была равная игра, мы где-то на характере победили и первые из всех на этапе завоевали путевку на чемпионат Европы, а испанкам нужно еще бороться за пропуск на ЧЕ среди команд, которые займут второе место.

- Вчера девушки где-то не попадали дальние броски, зато сегодня в игре с Испанией мы начали как раз с двух дальних…

- Это баскетбол 3х3, мы у моря, поэтому нужно учитывать условия. Вчера поднялся ветер, и почти все матчи были малорезультативными. Наша команда зависима от дальнего броска, у нас каждая из девушек может попасть дальний. Но сейчас мы показали, что можем играть универсально, перестраиваться на игру из-под кольца.

А сегодня даже погодные условия сложились, что на момент наших бросков ветер стихал, давал бросить нам дальний. Сегодня при нас была и погода. Сегодня мы с Испанией начали с двух точных дальних, сделали задел, поняли, что можем их побеждать. Понемногу мы возвращаемся на позиции мирового баскетбола 3х3, на которых мы находимся.

- После эмоционального матча с Испанией как настроились на игру со Швейцарией, ведь поражение могло нивелировать успех матча с испанками?

– Действительно, с Испанией мы выложились полностью и физически, и психологически. Был короткий промежуток времени, чтобы восстановиться. Это все профессионализм девчонок. Мы быстро настроили их, дали установку, сделали то, что всегда делаем.

Игра далась сложно, было равное начало матча, а во второй половине включилась Филевич со своими перехватами, ее поддержали другие девушки, навязали агрессивную игру, что дало свой результат. Мы набрали 21 очков и кажется первыми где-то закончили досрочно игру.

Матч был тяжелым, казалось, что мы уже почти на чемпионате Европы, но нужно было сделать последний шаг. По второй половине матча со Швейцарией было видно, что это та Украина, заслуживающая играть на чемпионате Европы. Я радуюсь за девушек, которые носят характер, они неуступчивы, как все украинцы. Победа будет за нами.

- Кого из девушек можно выделить по итогам турнира?

– В первую очередь это заслуга девушек, я не могу никого отдельно выделить, они сыграли сильно в первую очередь как команда. Хочется отметить, что мы стараемся играть зрелищно, в комбинационный, умный баскетбол, за счет взаимодействий мы и достигаем результата. Мы играем думая. У нас есть минус в плане физической готовности, но мы это компенсируем умом, взаимодействиями и настроением, с которым выходим на игру.

– Теперь есть возможность отдохнуть?

– Мы сразу остались на игру ребят, дружно их поддерживали. Хочу отдельно поблагодарить местных болельщиков и украинцев, приехавших на турнир. Они на наших играх с флагами создавали атмосферу, как будто мы играем дома. Это тоже очень важный фактор.

Что касается нас, то сейчас не время расслабляться, у нас впереди Европейские Игры, мы уже думаем, как в понедельник провести вечернюю тренировку.

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