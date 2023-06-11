Женская сборная Украины прошла отбор без поражений и вышла на чемпионат Европы по баскетболу 3х3

Женская сборная Украины одержала победу в заключительном матче квалификации чемпионата Европы по баскетболу 3х3, уверенно одолев команду Швейцарии - 21:12.

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Благодаря этой победе национальная команда заняла первое место в группе и вышла в финальную часть европейского первенства!

Самым результативным игроком заключительного матча квалификации стала Мириам Уро-Ниле, в активе которой 10 очков.

Подопечные Юрия Процюка в отборе победили сборные Сербии, Дании, Испании и Швейцарии и в сентябре сыграют на чемпионате Европы в Иерусалиме.

Чемпионат Европы 3х3. Квалификация. Женщины

Констанца, Румыния

Группа А

Швейцария - Украина 12:21

Украина: Мириам Уро-Ниле 10, Кристина Филевич 5, Анжелика Ляшко 3, Оксана Моллова 3