'Торонто' Михайлюка сразилось с лучшей командой НБА. Видео

"Торонто" украинского защитника Святослава Михайлюка не устояло перед лидером регулярного чемпионата НБА в Сан-Франциско. В ночь на понедельник, 22 ноября, "Голден Стейт Уорриорз" победили "Рэпторс" со счетом 119:104. Воспитанник школы "Черкаських Мавп" провел на площадке 20 минут 10 секунд и успел набрать семь очков.

Также в активе Свята значатся три передачи и один перехват. Михайлюк реализовал оба броска со средней дистанции и одну из трех дальних попыток. 24-летний украинец не получил ни одного фола и сделал одну потерю.

У хозяев же отличись Джордан Пул и Эндрю Уиггинс, набравшие 33 и 32 очка соответственно. А вот признанный снайпер Стеф Карри заработал всего 12 пунктов: цели достигли его два броска из десяти, в том числе – один из шести трехочковых. Смотрите обзор матча.

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После этого поражения "Торонто" опустилось на 12-е место Восточной конференции. У команды Михайлюка набралось 10 поражений при восьми победах. "Голден Стейт" из 17 поединков успешно завершил 15 и лидирует на Западе. На Востоке впереди "Чикаго Буллз" и "Бруклин Нетс" (12/5).

Как сообщал OBOZREVATEL, матч украинской Суперлиги завершился рекордом сезона.