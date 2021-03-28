"Тернополь" обыграл "Одессу" и добыл двадцатую победу в Суперлиге Париматч

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 28 марта, играются очередные поединки регулярного сезона Суперлиги Париматч.

В первой игре дня "Тернополь" уверенно провел первую половину, а во второй дожал "Одессу" и победил - 95:87.

В первой половине Тернополь смог организовать уверенный гандикап. Удалось это благодаря доминации под щитами. Подопечные Дмитрия Забирченко сделали 23 подбора против 15 у соперника. Из-за этого у гостей возникало больше возможностей набирать очки второго шанса, чем они и пользовались – 14 баллов второго шанса против 0 у соперника. В общем, команды реализовали почти по 50 процентов бросков. В Тернополя - 18/38 (6/17 трехочковых), тогда как у Одессы 14 из 30 (3/9 трехочковых).

Одесса – Тернополь ФБУ

С преимуществом +14 в пользу гостей команды начали вторую половину. В ней Тернополь больше не набрал ни одного очка второго шанса, так же как и Одесса. Хозяева смогли выйти вперед за реализацию – 33 на 31. Однако, подопечные Олега Юшкина значительно больше нарушали правила, благодаря чему их соперник набрал 23 очка с линии, тогда как сами – 14. Это, как итог, и повлияло на финальный счет матча. Победа Тернополя – 95:87.

Одесса – Тернополь 87:95 (20:24, 17:27, 21:20, 29:24)

Одесса: Монди 11 + 3 подбора + 3 передач, Бриджман 14 очков + 8 подборов + 1 передач, Кондраков 7 очков + 3 передач, Блэйлок 12 очков + 6 подборов, Прокопенко 6 очков 2 подборов, Новиков 12 + 2 подборов + 1 передач

Тернополь: Буренко 15 очков + 5 подборов + 5 передач, Югба 18 очков + 7 подборов + 5 передач, Кальниченко 12 + 4 подбора + 1 передач, Агафонов 10 очков + 7 подборов + 1 передач, Келхон 11 + 4 подбора + 3 передач, Кольченко 17 очков + 3 подбора + 4 передач

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне состоялся единственный поединок. "Черкаськи Мавпы" полностью завладели инициативой после стартовой четверти и победили МБК "Николаев" – 87:69.