'Тернополь' – 'Кривбасс': анонс Суперлиги Windrose 21 ноября

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 21 ноября, будет сыгран единственный поединок группового этапа. В Тернополе местный одноименный баскетбольный клуб примет гостей из Кривого Рога.

Тернополь – Кривбасс

Тернополь, ФОК

Начало матча – 16:00

Трансляция – Obozrevatel, YouTube ФБУ

В Тернополе встречаются соседи по нижней части турнирной таблицы, имеющие одинаковые достижения после 15 матчей – по 5 побед. Следовательно, успех в сегодняшнем поединке позволяет опередить конкурента и достичь предела плей-офф.

В первом круге Кривбасс одолел тернополян с преимуществом в шесть очков – 95:89.

На этот раз хозяева, безусловно, будут стремиться к реваншу. Последние результаты команды Дмитрия Забирченко позволяют болельщикам надеяться на это. Тернополь победил на выезде в Одессу и дома уверенно переиграл Николаев.

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Зато Кривбасс после успеха против того же Николаева в начале ноября проиграл Запорожью, Прометею и Киев-Баскету. Гости также будут настраиваться на максимальную борьбу с номинально равным по классу соперником.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 20 ноября, киевский "Будивельник" выиграл в гостях у "Химика" (77:72), а в Одессе местный одноименный клуб были сильнее "Черкаських Мавп" (71:69).