"Киев-Баскет" победил "Будивельник" в столичном дерби Суперлиги Windrose

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 4 декабря, состоялись очередные поединки группового этапа в Суперлиге Windrose. Центральный матч прошел в Киеве где "Киев-Баскет" победил в дерби "Будивельник" (91:84). Игра "Тернополь" – "Черкаськи Мавпы" началась в 16:00.

Номинальные хозяева поединка быстро захватили игровое преимущество. В итоге стартовую четверть команда Айнарса Багатскиса выиграла с гандикапом в 10 очков. К большому перерыву дистанция между командами сохранилась.

Ключевым стало существенное преимущество Киев-Баскета в реализации. Лишь в стартовой четверти "желто-черные" реализовали 4 дальние попытки из восьми, в то же время "строители" лишь трижды промахнулись.

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Похоже, гости встречи не смогли правильно адаптировать командную игру к отсутствию главного бомбардира Джиана Клавелла, который все еще не восстановился после травмы.

Однако и без лидера результативности игроки Будивельника во второй половине смогли возвратиться в борьбу. У команды наладилась реализация и пошел дальний бросок. После восьмого дальнего попадания Будивельника в исполнении Близнюка разница в счете в заключительной 10-минутке сократилась до двух очков.

Однако хозяева сразу ответили трехочковым попаданием Кеффи. Вообще Киев-Баскет пытался, и в общем-то ему это удавалось, результативно отвечать на каждый выпад гостей. Так что окончательно переломить ситуацию "строители" не смогли. Хотя и пытались до последнего. В частности, трехочковый Рэндла за 16 секунд до финальной сирены сократил отставание до 5 очков. Но результативная атака Гаррета окончательно утолила гостей.

Поэтому Киев-Баскет во второй раз победил в сезоне Будивельник и завоевал 12-ю победу в чемпионате.

Киев-Баскет следующий поединок играет 10 декабря в Харькове. Будивельник на следующий день будет играть дома против Запорожья.

Киев-Баскет – Будивельник – 91:84 (22:12, 20:20, 25:26, 24:26)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне БК "Прометей" одержал 15-ю подряд победу в нынешнем розыгрыше Суперлиги Windrose. Подопечные Ронена Гинзбурга были сильнее южненского "Химика" на своем паркете – 90:61.