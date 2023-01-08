newspaper
img

Суперлига Parimatch: расписание трансляций матчей 10-15 января

Максим Иншаков
Баскетбол
1 минута
486
Суперлига Parimatch: расписание трансляций матчей 10-15 января

Уже на следующей неделе, 10 января, стартует следующий бабл регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Parimatch – 6 команд соберутся в Черкассах, чтобы провести 9 матчей. С 13 января стартует бабл в Днепре, где сыграют еще три команды.

Видео дня

Большая часть матчей будет транслироваться на ТВ и традиционно все встречи можно будет посмотреть вживую на YouTube-канале ФБУ. Вашему вниманию расписание трансляций:

Суперлига Parimatch: расписание трансляций матчей 10-15 января

Черкассы, ПС Будивельник, Днепр, КСК Шинник

Вторник, 10 января

12:00 Запорожье – Киев-Баскет (XSPORT+)

15:00 Прикарпатье-Говерла-КФВ – Старый Луцк-Университет (XSPORT)

18:00 Политехника-Галичина – Черкаськи Мавпы (Youtube ФБУ)

Среда, 11 января

12:00 Политехника-Галичина – Запорожье (XSPORT+)

15:00 Старый Луцк-Универсистет – Черкаськи Мавпы (XSPORT)

18:00 Прикарпатье-Говерла-КФВ – Киев-Баскет (Youtube ФБУ)

Суперлига Parimatch: расписание трансляций матчей 10-15 января

Четверг, 12 января

11:00 Старый Луцк – Запорожье (Youtube ФБУ)

14:00 Прикарпатье-Говерла-КФВ – Политехника-Галичина (XSPORT)

17:00 Черкаськи Мавпы – Киев-Баскет (XSPORT)

Пятница, 13 января

18:00 Днепр – Будивельник (XSPORT)

Суббота, 14 января

16:00 Будивельник – БИПА-Одесская область-СДЮСШОР им. Литвака Б.Д. (УНИАН)

Воскресенье, 15 января

16:00 Днепр – БИПА-Одесская область-СДЮСШОР им. Литвака Б.Д. (XSPORT)

Суперлига Parimatch: расписание трансляций матчей 10-15 января

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 декабря регулярный чемпионат Суперлиги Parimatch ушел на новогоднюю паузу, поэтому были подведены некоторые итоги первой части турнира. Так, составлены рейтинг лучших бомбардиров Суперлиги Parimatch и лучших ассистентов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!