Суперлига Parimatch: расписание трансляций матчей 10-15 января

Уже на следующей неделе, 10 января, стартует следующий бабл регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Parimatch – 6 команд соберутся в Черкассах, чтобы провести 9 матчей. С 13 января стартует бабл в Днепре, где сыграют еще три команды.

Видео дня

Большая часть матчей будет транслироваться на ТВ и традиционно все встречи можно будет посмотреть вживую на YouTube-канале ФБУ. Вашему вниманию расписание трансляций:

Черкассы, ПС Будивельник, Днепр, КСК Шинник

Вторник, 10 января

12:00 Запорожье – Киев-Баскет (XSPORT+)

15:00 Прикарпатье-Говерла-КФВ – Старый Луцк-Университет (XSPORT)

18:00 Политехника-Галичина – Черкаськи Мавпы (Youtube ФБУ)

Среда, 11 января

12:00 Политехника-Галичина – Запорожье (XSPORT+)

15:00 Старый Луцк-Универсистет – Черкаськи Мавпы (XSPORT)

18:00 Прикарпатье-Говерла-КФВ – Киев-Баскет (Youtube ФБУ)

Четверг, 12 января

11:00 Старый Луцк – Запорожье (Youtube ФБУ)

14:00 Прикарпатье-Говерла-КФВ – Политехника-Галичина (XSPORT)

17:00 Черкаськи Мавпы – Киев-Баскет (XSPORT)

Пятница, 13 января

18:00 Днепр – Будивельник (XSPORT)

Суббота, 14 января

16:00 Будивельник – БИПА-Одесская область-СДЮСШОР им. Литвака Б.Д. (УНИАН)

Воскресенье, 15 января

16:00 Днепр – БИПА-Одесская область-СДЮСШОР им. Литвака Б.Д. (XSPORT)

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 декабря регулярный чемпионат Суперлиги Parimatch ушел на новогоднюю паузу, поэтому были подведены некоторые итоги первой части турнира. Так, составлены рейтинг лучших бомбардиров Суперлиги Parimatch и лучших ассистентов.

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