В этом году уровень Суперлиги Париматч значительно вырос, – лидер "Черкаських Мавп"

Один из лидеров "Черкаських Мавп" – Дион Райт накануне заключительного матча с "Харьковскими Соколами" перед решающей частью Суперлиги Париматч поделился мыслями о силе турнира.

Американский форвард считает, что главный баскетбольный чемпионат Украины серьезно спрогресировал.

"Когда я вернулся в США, я смотрел матчи Суперлиги. Бесспорно, что в этом году уровень чемпионата значительно вырос. Есть хорошо укомплектованы команды. Многие качественные игроки осталось с прошлого сезона, а другие коллективы еще существенно усилились. Сейчас, сыграв со всеми командами, я убедился в этом. Даже команды внизу таблицы достаточно сильны, то есть проходных матчей нет. Везде мощные составы. Суперлига этого года – турнир значительно более высокого уровня, чем раньше", – цитирует Райта пресс-служба ФБУ.

Баскетболист сказал, что нужно улучшить, чтобы победить в четвертьфинальной серии против "Киев-Баскета".

"Сезон длинный, мы со всеми сыграли много матчей. Предыдущие игры с "Киев-Баскетом" в прошлом, мы вынесли из них уроки и сейчас готовимся к конкретной серии. В плей-офф будет совсем другой баскетбол, неважно, кто и как сыграл до этого. Все будет с чистого листа", – заявил Райт.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" стартует в плей-офф против "Черкаських Мавп". Первые матчи серии пройдут в Киеве и состоятся уже на следующей неделе – 12 мая в 19:00 и 14 мая в 20:00 в киевском Дворце Спорта "Венето-Спорт".