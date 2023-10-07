'Старый Луцк' в напряженном матче победил 'Политехнику-Галичину'. Результаты Суперлиги Favbet 7 октября

В субботу, 7 октября, проходят очередные поединка чемпионата Украины по баскетболу Суперлиги Favbet. В первом матче игрового дня Старый Луцк в невероятно напряженном матче победил Политехнику-Галичину в рамках бабла в Ивано-Франковске 78:73.

Команды провели равную первую половину, после которой в третьей четверти Старый Луцк организовал рывок, за счет которого получил максимальные в этом матче 12 очков преимущества. Но львовяне нашли силы совершить ответный рывок, в результате которого, команда Ярослава Зубрицкого за 2 минуты до завершения игры получила максимальные для себя +7.

Когда казалось, что Политехника контролирует матч, два чрезвычайно важных трехочковых забил главный герой этого матча Александр Прозапас, вернув свою команду в игру. И именно Старый Луцк, даже несмотря на потеря Стейси Томаса из-за перебора фолов, лучше отыграв клатч, все же выиграл матч, который подарил фанам невероятный сюжет и интригу.

Видео дня

Старый Луцк победил Политехнику-Галичину со счетом 78:73 и одержал свою первую победу в новом сезоне. Львовяне после двух матчей на старте регулярки остаются без побед.

Лучшим игроком матча стал форвард победителей Александр Прозапас, набравший 25 очков, реализовав 8 из 13 трехочковых, что является лучшим показником сезона. Игрок Старого Луцка превзошел рекорд прошлого чемпионата, в котором рекордными были 7 дальних попаданий.

Команды завершат бабл в Ивано-Франковске и первую неделю Суперлиги в воскресенье, когда львовяне сыграют против Киев-Баскета, а Старый Луцк будет противостоять Прикарпатью-Говерли.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Ивано-Франковск, Манеж КФВ

Политехника-Галичина — Старый Луцк 73:78 (16:15, 20:22, 17:20, 20:21)

Политехника-Галичина: Нельсон 23 + 6 подборов + 5 передач + 5 перехватов, Сафонов 11 + 5 подборов + 3 передачи - 5 потерь, Карпюк 4, Крамар 3, Бартоломеев 0 - старт, Ходов 13 + 5 подборов, Дэвис 11 + 4 подбора + 3 перехвата + 2 блок-шота. Бачурин 4, Бречко 2, Станишевский 2, Качанов 0

Старый Луцк: Томас 14 + 7 подборов, Мусиенко 8 + 10 передач + 9 подборов + 4 блокшота - 7 потерь, Коцько 3 - 5 потерь, Алтухов 0, Дюпин 0 - старт, Прозапас 25, Коровяков 17 + 8 подборов + 5 Марков 7, Бедлинский 3, Дейна 1, Глушко 0,