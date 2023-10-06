Старт баббла в Ивано-Франковске: анонс Суперлиги Favbet 6 октября

В пятницу, 6 октября, тремя матчами стартует большой баббл в Ивано-Франковске регулярного чемпионата Суперлиги Favbet. В рамках баблу сыграют "Прикарпатье-Говерла", "Ривне-ОШВСМ", "Старый Луцк-Университет", "Политехника-Галичина", "Черкаськи Мавпы" и "Киев-Баскет".

Главная изюминка баббла – присутствие легионеров почти в каждой команде. Только "Прикарпатье-Говерла" при комплектации подписывала новичков с украинским паспортом, но Илья Кабацюра и Павел Горобченко в контрольных матчах оказали серьезное влияние на игру команды.

Остальные участники баббла нацелены улучшить свою игру присутствием легионеров. "Киев-Баскет" подписал сразу троих легионеров. Серьезно изменили состав в "Черкаських Мавпах", где, кроме американцев, Джайлена Далкорта и Армони Фостера-Бойда появились опытные Агафонов, Кальниченко, Новиков.

Видео дня

Интересно выглядит состав новичка Суперлиги "Ривне", который усилил прошлогоднюю команду Илайджи Джойнером. С большими амбициями и с подписанными легионерами сезон начинают "Старый Луцк" и "Политехника-Галичина".

Суперлига. Мужчины. Регулярный чемпионат

Ивано-Франковск, Манеж КФВ

"Ровно-ОШВСМ" – "Старый Луцк-Университет"

Начало матча – 13:00

Трансляция –YouTube ФБУ

"Политехника Галичина" – "Черкаськи Мавпы-Днепр"

Ивано-Франковск, Манеж КФВ

Начало матча – 16:00

Трансляция – Суспильне Спорт, YouTube ФБУ

"Прикарпатье-Говерла" – "Киев-Баскет"

Ивано-Франковск, Манеж КФВ

Начало матча – 19:00

Трансляция – XSPORT , YouTube ФБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Киеве завершился стартовый баббл нового розыгрыша Суперлиги.

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