Шесть ударов ножом после вопроса 'Вы украинцы?': детали убийства 17-летнего баскетболиста в Германии рассказал отец выжившего парня

Отец 18-летнего украинского баскетболиста Артема Козаченко рассказал, что во время нападения в Оберхаузене его сын получил шесть ножевых ранений. К счастью, немецкие врачи сумели спасти жизнь парня, а вот друг Артема, 17-летний Владимир Ермаков, умер во время операции. По словам отца, спортсмены до последнего пытались избежать конфликта с компанией местных тинейджеров, однако те целенаправленно вышли за ними из автобуса, а потом – атаковали.

В комментарии "Сніданок з 1+1" Артем Козаченко-старший подтвердил, что его сын и Вова дружили с самого детства, играли в Киеве за одну команду. А затем, спасаясь от российской агрессии, в 2023 году вместе оказались в Дюссельдорфе и продолжили карьеру в молодежной команде местного клубе ART Giants.

В субботу, 10 февраля, как раз накануне очередного матча Владимир, Артем и его девушка отправились погулять в торговый центр в Оберхаузене CentrO. Около 20:00 баскетболисты зашли в автобус до главного железнодорожного вокзала, чтобы сесть на поезд до своего дома в Дюссельдорфе.

"За ними как раз садилась большая компания парней западно-азиаткой внешности. Приблизительно человек восемь. И они сразу же начали провоцировать: толкнули Артема, толкнули ногой Вову. Наши дети не реагировали, они все понимали", – передал Козаченко-старший слова сына.

Но немецкие подростки все равно не оставляли спортсменов в покое. Когда Артему и Вове уже нужно было выходить на своей станции, у них спросили: "Вы украинцы?" Парни ответили, что да и вышли на железнодорожном вокзале.

"Те пошептались между собой, вышли за ними и начали кричать вслед. Со слов Артема, звучало "Шайзе Украина". Потом они подбежали, ударили девушку Артема, ударили по лицу Артема. Началась толкотня, ребят начали забивать", – рассказал Козаченко.

И только когда Артем и Вова уже были в крови, в драку вмешались находившиеся на вокзале незнакомцы: "Когда со стороны начали подходить люди, нападавшие начали бежать. Ребята легли, начали затыкать раны, вызывали "скорые", полицию..."

Ермакова и Козаченко успели доставить в больницу, однако ранения Владимира оказались несовместимы с жизнью. А Артем, несмотря на шесть ударов ножом, выдержал операцию и уже потихоньку идет на поправку. Состояние тяжелое, но стабильное. Его девушка, к счастью, сильно не пострадала.

Однако в результате конфликта на вокзале ранения получили еще двое молодых людей – 14-летний сирийский мальчик из Гельзенкирхена и 13-летняя немка с ливанскими корнями.

Артем Козаченко-старший подтвердил, что полиция задержала одного подозреваемого. Ранее стало известно, что благодаря камерам видеонаблюдения служители правопорядка сумели идентифицировать двух нападавших. Главным подозреваемым является 15-летний школьник турецкого происхождения из Гельзенкирхена.

Несмотря на свой юный возраст, он уже хорошо знаком полиции, так как успел совершить несколько нападений и грабежей. Вторым нападавшим является 14-летний немец греческого происхождения из Херне, который также известен служителям правопорядка. Однако 14-летнего подозреваемого в убийстве украинского баскетболиста отпустили из-за недостаточного количества улик.

"Как отец я никому такого не пожелаю, даже врагу. Я хотел бы, чтобы состоялся суд, и все было справедливо. Я благодарен Богу, что он сохранил жизнь Артему и его девушке. И спасибо всем украинцам, которые нас поддерживали", – отметил Козаченко-старший.

Напомним, что украинцы стали жертвами нападения в преддверии очередного матча своего клуба. Ребята выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа. Ермаков раньше занимался баскетболом и играл в детских командах "Тейваз" и "5T.EAM-ДЮСШ-12" (2006 г. р.). В составе юношеской сборной Украины (U-16) выступал на чемпионате Европы 2022 года в Болгарии.

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