Ужасающее хладнокровие: раскрыты новые подробности убийства 17-летнего украинского баскетболиста в Германии

Немецкая полиция была шокирована хладнокровием, с который был убит 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков на вокзале Оберхаузена. Нападавший, которого подозревают в преступлении, во время задержания не испытывал никакого раскаяния, что свидетельствует о его постоянных проблемах с законом.

Об этом пишет издание BILD, журналистам которого удалось пообщаться с одним из полицейских, участвующего в расследовании. По его словам 15-летний немец с турецкими корнями без причины спровоцировал Ермакова и его друга, а также пытался расправиться с подростками, которые бросились на помощь украинцам.

14-летний сириец и 13-летняя немка ливанского происхождения получили ранения рук, пытаясь защищаться от преступника. "Это непостижимый поступок, совершенно бессмысленный. Нападавший намеренно стремился к конфликту с значительно старше, а затем сразу же безжалостно применил нож. Его явно не волновало, убит ли кто-то. И во время ареста не было никаких признаков раскаяния. Видимо, он устал от многих преступлений и столкновений с полицией", – прокомментировал один из правоохранителей.

Ермаков и его друг Артем Козаченко стали жертвами нападения в преддверии очередного матча. Выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа. Владимир раньше занимался баскетболом и играл в детских командах "Тейваз" и "5T.EAM-ДЮСШ-12" (2006 г. р.). В составе юношеской сборной Украины (U-16) выступал на чемпионате Европы 2022 года в Болгарии.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2023 года семнадцать хулиганов избили и ограбили двух украинцев в Польше. Нападавшие использовали дубинки, палки, трубы и мачете, причиной агрессии стала национальность жертв.

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