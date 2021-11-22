Кровавая потасовка в НБА: звездный Леброн Джеймс разбил сопернику лицо. Видео

Скандальный эпизод с участием самого звездного баскетболиста планеты Леброна Джеймса случился в матче регулярного чемпионата НБА в ночь на понедельник, 22 ноября. Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" в игре против "Детройт Пистонс" при борьбе за подбор после штрафного броска ударил локтем в лицо Айзею Стюарта. У 20-летнего форварда хозяев пошла кровь.

Однако Стюарт не захотел стерпеть грязный поступок Леброна и попытался ответить ему. Сразу же в дело вмешались судьи, запасные, охранники и даже полицейский, который, правда, очень нерешительно реагировал на происходящее.

И все же Айзейя едва не прорвался через все кордоны, чтобы подраться с Джеймсом. Остановили его лишь в последний момент. Смотрите, как на площадке едва не вспыхнула драка.

В итоге звезду "Лейкерс" удалили – всего лишь второй раз в карьере. Первый раз его выгнали за гневные апелляции к судьям четыре года назад.

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Кстати, Стюарт был также удален – за два технических фола. А в матче гости из Лос-Анджелеса победили 121:116, хотя на момент ухода Леброна проигрывали с разницей в 12 очков.

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