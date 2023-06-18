Чемпион Швеции решил заработать деньги в России и получил карму на родине

Знаменитый шведский баскетболист Юнас Жеребко пожаловался, что оказался безработным на родине после поездки в Россию. В марте 2022 года 36-летний форвард подписал контракт с московским ЦСКА, после чего его исключили из национальной команды.

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В июне того же года Жеребко уехал из России и с того момента так и не смог трудоустроиться.

"То, что Федерация баскетбола Швеции начала как "отстранение", превратилось в "занесение в черный список". Никаких ответов от высшего руководства. Казалось бы, учитывая, что я сделал для страны, я должен получить какой-то ответ", — написал Жеребко в Twitter.

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