У чемпіона Європи 2007 року в складі баскетбольної збірної Росії Микити Шабалкіна виник дорожній конфлікт на вулиці Тверській-Ямській в Москві, повідомляє Telegram-канал Mash.

За інформацією ЗМІ, Шабалкін в стані алкогольного сп'яніння спробував перейти дорогу в декількох метрах від переходу. Один з таксистів, що проїжджав, не стримався, і зробив зауваження порушникові. У відповідь баскетболіст атакував машину, вдаривши її ногою.

Після цього водій натиснув на газ, посадив дебошира на капот і протягнув кілька метрів. Надалі шофер доїхав до найближчого поста ДПС і розповів про те, що трапилося. Шабалкіним займаються лікарі.

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