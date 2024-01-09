'Ривне' победил 'Политехнику-Галычину' в Суперлиге Favbet

Во вторник, 9 января, в чемпионате Украины по баскетболу состоялся очередной поединок в Суперлиге Favbet. Во Львове "Ривне" выиграл свой первый матч 2024 года, одолев хозяев бабла "Политехнику-Галичину" 86:56.

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Команда Михаила Переверзия взяла реванш за поражение от львовян в первом круге регулярного чемпионата, сравнив счет в сезонной серии.

Политехника имела преимущество только в первой четверти, гости выровняли игру во второй десятиминутке, а после большого перерыва БК Ровно совершил ключевой рывок в матче. Уже со старта третьей четверти жители начали увеличивать гандикап, имея преимущество абсолютно по всем ключевым статистическим показателям — бросковым, подборам, лучше играли в быстром нападении и в трехсекундном. Доминирование во второй половине вылилось в итоговое преимущество +30 для ровенчан.

Лучшим игроком матча стал разыгрывающий Ривне Элайджа Джойнер, набравший 23 очка, 7 передач и 5 подборов (РЭ 28). Также стоит отметить бигмена Максима Мочалова, у которого 20 очков и 5 подборов в активе (РЭ 26).

Ривне одержал 10 побед в сезоне и вышел на второе место в Суперлиге, а Политехника потерпела 8 поражения и осталась на седьмом месте в таблице. В следующей игре Ровно в среду, 10 января, будет противостоять одесской БИПИ, а Политехника в этот же день сыграет против Прикарпатья-Говерлы.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Львов, ПС Галичина

Политехника-Галичина (Львов) — Ровно 56:86 (19:18, 17:19, 12:24, 8:25)

Политехника-Галичина : Ходов 14 + 5 подборов - 3 потери, Карпюк 12 + 6 подборов - 3 потери, Нельсон 11 + 9 подборов + 3 перехвата + 3 передачи, Качанов 3, Крамар 0 - старт, Дэвис 6 + 5 подборов - 3 потери , Бачурин 5, Сафонов 5 – 3 потери, Станишевский 0, Федчук 0, Бартоломеев 0

Ровно: Джойнер 23 + 7 передач + 5 подборов - 4 потери, Мочалов 20 + 5 подборов + 3 передачи, Соловьев 13 + 4 передачи, Водолазский 5 + 6 перехватов + 5 подборов, Смит 3 + 10 подборов - старт, Тимощук 8 + 7 подборов + 3 передачи, Шепелев 8 – 3 потери, Герасимчук 4, Рябой 0, Лемешка 0, Чиж 0