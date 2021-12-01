"Днепр" победил "Кривбасс" в Суперлиге Windrose

В чемпионате Украины по баскетболу после большого перерыва, связанного с матчами национальных сборных в отборе на ЧМ-2023, возобновился чемпионат в мужской Суперлиге. В среду, 1 декабря, "Днепр" дома победил "Кривбасс" 76:69. Второй матч между "Харьковскими Соколами" и "Николаевым" начался в 19:30.

Днепр лучше провел первую половину, почти не отдавая лидерство сопернику. Хозяева имели лучший процент реализации, допускали меньшее количество потерь и имели преимущество по очкам в трехсекундной. Сильную первую половину провел Иссуф Санон, еще до большого перерыва имевший в активе 10 очков. Кривбасс больше соперника атаковал с дальней дистанции, но процент реализации не позволил команде Артема Слипенчука удержать днепрян до большого перерыва — 38:29 в пользу подопечных Дмитрия Болдаева.

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Днепр удержал преимущество в третьей четверти даже, несмотря на индивидуальный перфоманс от Милоша Поповича, который тянул Кривбасс в нападении, набрав 10 очков за четверть. Когда бигмен Кривбасса в четвертой четверти получил поддержку от партнеров, гости сумели не только сократить отставание, но даже выйти вперед за счет рывка 13:4.

Но это было последнее слово команды Слипенчука в этом матче: своевременные трехочковые попадания Купера и Павлова, скорая атака Днепра и качественная защита хозяев во время финальной 5-минутки позволили хозяев одержать победу. Днепр дожал Кривбасс, взяв домашний реванш за поражение в первом круге со счетом 76:69.

Днепр 3 декабря дома сыграет против Николаева, а Кривбасс в этот же день на выезде будет противостоять Харьковскому Соколу.

Суперлига Windrose. Регулярный чемпионат

1 декабря. Днепр, СК Шинник

Днепр - Кривбасс 76:69 (19:16, 19:13, 19:18, 19:22)

Днепр: Купер 13+8 передач, Шундель 7, Крутоус 6, Кравцов 6+5 подборов, Тимофеенко 3+5 подборов — старт, Павлов 19+7 подборов, Санон 14+4 передачи + 4 подбора, Зотов 5, Закурдаев 3

Кривбасс: Попович 21 + 5 подборов + 4 передачи, Коренюк 13 + 10 подборов, Артамонов 12 + 6 передач - 4 потери, Бондарчук 0, Старцев 0 - старт, Латкович 11 + 6 подборов - 5 потерь, Юмипиг 5, Мотли 4, Вук 3, Фролов 0

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 ноября, был сыгран единственный поединок группового этапа. В Тернополе местный одноименный баскетбольный клуб обыграл криворожский "Кривбасс" (50:45). Матч установил рекорд сезона, показав самую низкую результативность в текущем розыгрыше.