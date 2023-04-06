Развязка сезона баскетбольной Суперлиги: расписание трансляций 6-9 апреля

С 6 по 9 апреля в Ивано-Франковске и Киеве будут сыграны заключительные матчи сезона – регулярного чемпионата мужской Суперлиги. Девять поединков будет принимать столичный GymmMaxx и три игры состоятся в Ивано-Франковском манеже КФВ. По их результатам определятся все медалисты.

Видео дня

Вашему вниманию расписание трансляций, которые кроме эфира на ТВ традиционно можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале Федерации баскетбола Украины.

6 апреля

18:00. "Черкаськи Мавпы" – "Прикарпатье-Говерла" (XSPORT, YouTube ФБУ)

7 апреля

12:00. "Политехника-Галичина" – "Будивельник" (YouTube ФБУ)

15:00. БИПА – "Запорожье" (YouTube ФБУ)

17:00. "Черкаськи Мавпы" – "Старый Луцк-Университет" (YouTube ФБУ)

18:30. "Киев-Баскет" – "Днепр" (XSPORT, YouTube ФБУ)

8 апреля

12:00. "Будивельник" – БИПА (УНИАН, YouTube ФБУ)

15:00. "Запорожье" – "Киев-Баскет" (YouTube ФБУ)

17:00. "Старый Луцк-Университет" – "Прикарпатье-Говерла" (XSPORT, YouTube ФБУ)

18:00. "Политехника-Галичина" – "Днепр" (YouTube ФБУ)

9 апреля

11:00. "Политехника-Галичина" – "Запорожье" (YouTube ФБУ)

14:00. "Киев-Баскет" – "Будивельник" (XSPORT)

18:00. "Днепр" – БИПА (YouTube ФБУ)

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник сборной Украины Святослав Михайлюк провел лучший матч в карьере в НБА.

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