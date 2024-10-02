'Ракета попала в дом с людьми': бывший игрок сборной Украины рассказал о семье на Донбассе, самом тяжелом моменте и причинах не ехать за границу

Бывший защитник сборной Украины по баскетболу и капитан "Киев-Баскета" Павел Буренко после полномасштабного вторжения РФ не рвался за границу, а остался играть в своей стране и готовится к старту в новом сезоне Суперлиги. В это время его родные продолжают жить в Краматорске, куда постоянно прилетают снаряды оккупантов.

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В разговоре с OBOZ.UA Буренко рассказал, что находился в Днепре, когда вражеская ракета поразила жилую многоэтажку, и слышал момент прилета. А также признался, какое настроение у баскетболистов на протяжении последних военных сезонов и почему отец не хочет покидать Донбасс, несмотря на опасную обстановку.

– Какие особенности и вызовы в баскетболе во время войны? Что самое тяжелое и как вообще выходите на площадку?

– Баскетбол – это моя жизнь, это то, чем я действительно люблю заниматься. Особенно сейчас у меня уже такой возраст – как тренер с улыбкой говорит "пенсионер". Поэтому приятно наблюдать за за площадкой, за ростом молодых игроков, помогать им в каких-то деталях, в игровых моментах. В моей карьере были такие люди, которые 22–23 года говорили мне определенные вещи, и эти вещи со временем сбывались.

– Кто эти люди?

– Когда я перешел в "Будивельник", то меня сразу под крыло взял Миша Анисимов, мы с ним вместе жили. Он много всего говорил, и на протяжении карьеры так оно и происходило. И теперь уже с позиции опытного игрока хочется помогать молодым в этом плане, помогать расти. Это касается не только "Киев-Баскета", но других молодых ребят, с которыми я пересекался в разных клубах. Мы до сих пор на связи, и они знают, что в любой момент я им помогу.

А как выходить сегодня на площадку... Даже эти молодые ребята являются одним из источников мотивации. Они в хорошем смысле слова агрессивные, злые, горячие, можно сказать. Пытаются доказать, показать себя. Конечно, они уважают и учатся, но рядом с ними ты каждый день ощущаешь, что нужно прогрессировать и не останавливаться на достигнутом.

Есть смена, они растут, поджимают. И рано или поздно карьеры заканчиваются. Сделаю все, что смогу в последние два или три сезона, главное, чтобы без травм. Хочется еще поиграть, и молодых игроков пытаюсь готовить на будущую смену и в плане каких-то спортивных моментов, и за площадкой.

– Где вас застало вторжение России в феврале 2022 года?

– Я тогда играл в Харькове, за местных "Соколов". Но с началом полномасштабной войны все закончилось. Клуб не выходил на связь, ничего не говорил. Мы сами по себе выезжали, кто куда. Я поехал в Каменское к родственникам. И находился там три-четыре месяца до того, пока не начался сезон в "Будивельнике". Дмитрий Александрович Забирченко позвонил и сказал, что набирается команда и не хочу ли я присоединиться.

Я был только рад поработать еще раз с тренером, потому что знаю его философию, и мне нравятся его методы работы. Я с удовольствием перешел в команду и уже остался в Киеве – сначала в "Будивельнике", а теперь здесь, в "Баскете".

– Помните, как вы впервые вышли на площадку после начала полномасштабной войны? Какие были эмоции?

– Эмоции были самые положительные. Вся эта атмосфера, команда, тренеры, мяч, площадка, сама тренировка. Мы собрались с "Будивельником" на сборе в Тернополе, и как раз тогда это и произошло. Даже не только, когда вышел на паркет, а просто когда первый раз за долгое время увидел ребят, и уже все закипело, забурлило внутри. Понимаешь, что началась другая жизнь – сезон, переезды. И вы становитесь одной семьей на протяжении этого времени.

Конечно, было тяжело. Некоторые уехали, кому-то пришлось, кто-то переживает. Было тяжело всем слушать все эти истории. Чем могли, помогали друг другу. Оставались командой.

– Все это время вы оставались в Украине, в Киеве. Не было желания и предложений поиграть где-то за границей?

– У меня особо нет каких-то предложений. Я знаю свой уровень, и здесь люди тоже его знают. К тому же я не хочу никуда уезжать. Пока не время куда-то ехать. Я сам из Краматорска. Там у меня родные – отец, мачеха, бабушка, дедушка, сестра. И в Днепропетровской области тоже бабушка. Поэтому сейчас думаешь не о том, чтобы уехать, а наоборот.

Неизвестно, как будет развиваться война, как все это будет дальше продолжаться. И если что-то случится, то помогать семье – это первоочередное задание. Чтобы они оказались в нормальных условиях и подальше от боевых действий. А потом уже смотреть... К тому же я еще хочу здесь поиграть два-три года, передать опыт какой-то молодежи.

А там уже посмотрим, как оно будет, потому загадывать сейчас год или полтора вперед – это бессмысленное занятие. Надо смотреть по обстановке и по сегодняшней ситуации вообще.

– Не пытались забрать родных из Краматорска, ведь сейчас там очень опасная ситуация?

– Бабушка уехала. А отец с мачехой пока не хотят никуда уезжать. И их можно понять. Как и всех остальных, кто не хочет ехать. Там у них свой дом, свои стены. У кого-то там скот, кошки, собаки. И перевозить это все в неизвестность... Хотя – да, линия фронта не прямо перед этими городами, но предпосылок хороших все равно нет. И прилеты постоянно бывают.

– Рядом с родными?

– Не совсем рядом. Хотя были и рядом. На протяжении двух лет в Краматорск много прилетало. Сейчас подальше от них, где-то в промзонах это все происходит. Пока вопрос выезда остро не обсуждается с родными. Они остаются там. Но если будет другая обстановка – в плане ухудшения, то, конечно, все будут куда-то выезжать, подальше от того ужаса, который сейчас происходит на Донбассе.

– На протяжении этих двух военных сезонов, какой был самый тяжелым момент для вас?

– Самый сложный момент был в Днепре. Мы там находились, и тогда ракета прилетела прямо в дом с людьми. И мы слышали этот взрыв. Все сидели раздевалке. И когда узнали, что произошло, то сразу начали читать, смотреть фотографии, сбрасывать видео. Тогда было видно по всем ребятам, что никто уже не хотел играть и доигрывать эти матчи.

Тогда мы были мысленно с людьми, которые это все пережили. Плюс мы слышали это все. А потом видишь эти картинки – во что там все превратилось... Это был такой самый эмоциональный момент, когда ты уже не думал об игре.

– А на протяжении этих двух лет было чень много жестоких атак РФ на мирное население и матчи ни раз прерывались из-за тривоги. Как вы собираетесь морально? Забываете обо всем, когда вступаете на паркет?

– Нам и тренер постоянно говорит, и сами себе тоже напоминаем, что ребятам там, на фронте, намного сложнее. То, что мы делаем, значит, что все еще очень хорошо складывается в жизни. Ведь ты занимаешься любимым делом, играешь в баскетбол. А там ребята нас защищают, что в разы сложнее.

И когда происходят блекауты, тревоги, игры, сидишь в раздевалке, то никто не плачется и не говорит: "Вот блин...". Все понимают, что сейчас у нас такие реалии. И есть ребята, которым намного сложнее. Поэтому даже мысли не подпускаешь к себе, что что-то у тебя не так.

– Если вернуться к Суперлиге, что ожидаете от этого сезона? Какие планы у вас лично и у "Киева-Баскета"? Была "бронза" прошлого чемпионата, что дальше?

– Я не ставлю перед собой никаких целей. Я – капитан команды и надо поддерживать баланс в коллективе, быть связующим звеном между тренером и игроками. Конечно, хочется выиграть чемпионство. По-другому и не думаешь, когда выходишь на паркет. Особенно в конце, когда стартует плей-офф. Там уже совсем другие эмоции и начинаются другие игры.

Сейчас нам нужно стать коллективом в первую очередь, понять философию тренера. Чтобы каждый игрок вник. Потому что некоторые не работали с Дмитрием Александровичем и не знают многих моментов. Сейчас занимаемся этим.

А когда начнутся первые матчи, там будет видно, в каком мы состоянии, над чем надо работать, какие ошибки. Поэтому несколько первых поединков – это, точно, будет разбор полетов, исправление ошибок и улучшение игры. Так происходит и на протяжении всего чемпионата, но в начале сезона это более динамично. Тренер хочет заткнуть какие-то дыры и улучшить игру команды.

Чемпионат будет интересный, потому что большинство команд примерно равны между собой – и по составам, и по игре. Хороших и качественных матчей будет достаточно.

– В свое время в Суперлиге было много легионеров. И качественных легионеров. В частности, и в "Будивельнике". С кем из них вы поддерживаете отношения? Кто поддерживает Украину?

– Особо не с кем, потому что я только начал вести свою страницу в Instagram. Также менял телефон, и много контактов потерялось. Но те легионеры, которые уезжали от нас, всегда писали, что держитесь, и какие-то приятные слова в свой адрес слышали.

С кем я поддерживаю связь? С Брентли Байнумом, который выступал в предыдущем сезоне, переписываемся. А так больше никого нет. Но все легионеры уезжают отсюда с позитивными эмоциями и воспоминаниями о том, как они здесь находились и как к ним относились люди. Они начинают понимать, кто такие украинцы. Какой мы доброжелательный и гостеприимный народ.

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