В прифронтове Запорожье возвращают баскетбол, а в Киеве ждут зрителей: что готовит новый сезон Суперлиги Favbet

В Киеве прошла презентация нового сезона баскетбольной мужской Суперлиги Favbet, которая стартует 3 октября в столице. Борьбу за чемпионство в этом году начнут восемь команд и впервые с начала полномасштабного вторжения матчи пройдут в прифронтовой зоне – в Запорожье.

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Первенство будет проходить в четыре круга, после чего болельщики увидят плей-офф. Поединки так же, как и в последние годы, будут проходить в баблах, однако есть и изменения в формате.

"Итак, мы имеем восемь команд. Возвращаемся к привычному формату предковидного сезона – это парные разъезды, но сохраняем систему баблей. Если раньше это были три дня по три игры, то теперь будет два дня по две-три игры. Что лучше для лиги и интереснее, учитывая ситуацию в стране", – рассказал директор баскетбольной Суперлиги Роман Бойко.

Так, 3 и 4 октября в столичном ПС "Венето" сыграют "Прикарпатье-Говерла", "Ровно-ОШВСМ", "Киев-Баскет" и "Старый Луцк". А уже 5-6-го состоится бабл в Запорожье. Баскетбол впервые возвращается в город с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. В ближайшие выходные во дворце спорта "Юность" сыграют "Днепр", "Кривбасс" и "Черкасские Обезьяны".

Но то, что Запорожье находится в 35 км от линии фронта, не может не вызвать беспокойство, поэтому у ФБУ и руководства чемпионата есть и запасной план, если город будет страдать от постоянных атак врага.

"Когда в 2022 году мы начинали первый военный сезон, то принимали решения, в каких городах играть в условиях войны. Мы решили не играть в Одессе, Запорожье, Кривом Рогу, и также обсуждался вопрос о Днепре, ведь была высока интенсивность обстрелов. И сегодня мы надеемся, что сможем вернуть большой баскетбол в Запорожье", – рассказал Бойко.

По словам директора Суперлиги, другие виды спорта – гандбол, футзал и даже футбол – последние два года играли в Запорожье: "Это почти полтора часа на открытом воздухе. Даже не представляю, какой это риск. Мы следим за ситуацией. В конце прошлого сезона обстрелы уменьшились, так же как и летом. Поэтому мы прислушались к просьбам руководства клуба, которому раньше отказывали.

Бойко не исключает, что с целью обеспечения безопасности участников можно будет перенести некоторые игры бабла или даже все в соседний Днепр: "У нас есть альтернативный вариант, и он готов на сегодняшний день – это план Б".

Единственной командой, которая не будет хозяином баблов, стал "Кривбасс". У команды были финансовые проблемы в межсезонье, а сейчас нет соответствующего зала. Дело в том, что балансодержатель арены в Кривом Роге не намерен использовать ее для участия в этом чемпионате.

В Киеве, Днепре, Ровно, Луцке, Черкассах и Ивано-Франковске матчи Суперлиги пройдут со зрителями. Как рассказал генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский, исключением стало только Запорожье.

"В Киеве игры будут проходить со зрителями, а в Запорожье – без, ведь ситуация в этом городе пока тяжелая. Там есть хранилища, поэтому участники матча смогут туда спуститься в случае необходимости, но со зрителями в Запорожье это, к сожалению, невозможно. других городах матчи также будут проходить со зрителями", – сообщил Драбиковский.

Бывший игрок сборной Украины и капитан "Киев-Баскета" Павел Буренко ожидает ожесточенную борьбу в каждом матче, хотя в начале сезона качество баскетбола может быть еще не очень высоким, ведь командам еще предстоит сыграть. Если смотреть на склад, то фаворитом Буренко считает действующего чемпиона страны – "Днепр".

"Все остальные команды довольно ровно укомплектованы. В Суперлиге много интересной молодежи и у ребят будет отличная возможность в таком возрасте играть на этом уровне, играть с легионерами. У нас такой возможности не было. Старт чемпионата очень важен с эмоциональной стороны, и победа в первой игре дает команде заряд на следующие матчи", – отметил Павел, надеющийся, что после "бронзы" в прошлом сезоне его "Киев-Баскет" замахнется и на главный титул.

В преддверии старта нового сезона ФБУ подписала соглашение с важным техническим партнером – всемирно известным производителем баскетбольных мячей, компанией Spalding. Мячами этого бренда будут играть в профессиональных баскетбольных лигах Украины. Для мужской Суперлиги подготовили Spalding Legacy-1000, которым пользуются в ведущих лигах планеты и в течение многих сезонов – в Евролиге.

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