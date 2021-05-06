"Прометей" в третий раз в сезоне победил "Тернополь" в Суперлиге Париматч

В чемпионате Украины по баскетболу в четверг, 6 мая, был сыгран единственный поединок регулярного сезона в Суперлиге Париматч.

"Прометей" победил дома "Тернополю" – 82:63.

Для обоих соперников матч еще имел турнирное значение, поскольку итоговая позиция для каждого еще может измениться в любую сторону. Поэтому команды сразу нацелились на результат. Более сосредоточено игру начали гости, озадачив хозяев рывком 10:0. И хозяева еще по ходу стартовой четверти пришли, перехватили игровое преимущество и выиграли в итоге 10-минутку. Уже во второй четверти заметно проявилась преимущество хозяев в реализации и в игре под щитами. Поэтому на большой перерыв Прометей обеспечил себе 12 очков преимущества.

Однако об окончательном преимуществе в игре говорить было рано. Гости после перерыва постепенно вернули интригу, отыграв отставание. Зато у хозяев досрочно из-за перебора фолов еще в конце третьей четверти завершил игру один из самых результативных – Липовый. И при чрезвычайной поддержке трибун у хозяев удачно складывалась игра. Они и в дальнейшем больше и метко атаковали и лучше играли под щитами.

В заключительной части матча Прометей не позволил сопернику спастись, завоевав третью победу в сезонной серии и сделав шаг к итоговому второго места.

Заключительный матч регулярного чемпионата Прометей играет 9 мая дома против Днепра.

Прометей (Каменское) – Тернополь – 82:63 (18:14, 18:10, 17:25, 29:14)

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 5 мая, "Черкаськи Мавпы" на паркете ДС "Будивельник" уступили "Химику" (82:91), а "Днепр" в Харькове обыграл местных "Соколов" 88:82.