'Прометей' добыл уверенную победу над 'Интерхимом' в женской Суперлиге

Чемпион Украины Прометей одержал очередную победу в женской Суперлиге. На выезде команда из Слободского уверенно переиграла Интерхим 92:53.

Уже в первой четверти Прометей получил ощутимое преимущество, которое в дальнейшем только увеличивал.

Лучшей баскетболисткой матча стала Вероника Любинец, на счету которой 20 очков. Также отметим Татьяну Юркевич, которая оформила дабл-дабл. В Интерхиме лучшей стала Олеся Малашенко с 13 очками и 9 подборами.

Завтра, 3 октября, команды сыграют еще раз в Одессе. Начало встречи в 13:00.

ИНТЕРХИМ-СДЮШОР имени Литвака – Прометей 53:92 (16:28, 10:19, 15:24, 12:21)

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ИНТЕРХИМ-СДЮШОР имени Литвака: Малашенко 13 + 9 подборов + 4 передачи, С. Колибабчук 12 + 5 подборов, Ткаченко 7, Бакал 5 + 5 подборов, А. Колибабчук 4 – старт, Бондарюк 8, Самбурская 4, Панькина 0, Белоцерковская 0 , Самур 0, Таюнда 0, Зюзько 0.

Прометей: Дубровина 4 + 11 передач, Бабич 20 + 5 передач, Мусиенко 8 + 5 подборов, Юркевичус 11 + 16 подборов + 5 перехватов, Холмс 6 – старт, Дацко 12 + 6 подборов, Любинець 20 + 6 подборов, Мироненко 8, Игнатченко 0.

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад вице-чемпионки Украины баскетболистки Киев-Баскета дважды оказались сильнее гостей из Интерхима, добыв вторую победу над соперником за два дня в женской Суперлиге.