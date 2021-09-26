"Киев-Баскет" повторно обыграл "Интерхим" в женской Суперлиге

Вице-чемпионки Украины баскетболистки Киев-Баскета снова оказались сильнее гостей из Интерхима, добыв вторую победу над соперником за два дня в женской Суперлиге.

Как и накануне, гости удачно начали встречу и сегодня выиграли первую четверть 31:21, но провал во второй четверти стоил Интерхиму не только лидерства в игре, но и победы – команда Холопова получила гандикап, который сумела удержать.

Лучшим скорером в составе команд второй день подряд стала легионерка Киев-Баскет Тайлер Дир. Американская защитница записала в свой актив 30 очков.

Женская Суперлига, Регулярный чемпионат

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Киев, ПС Венето

Киев-Баскет – ИНТЕРХИМ-СДЮШОР имени Литвака 90:82 (21:31, 26: 9, 23:21, 20:21)

Киев-Баскет: Цюбик 5, Ольховик 0, Удоденко 13 + 12 подборов + 5 передач, Дир 30 + 4 перехвата, Смолл 22 + 5 подборов – старт, Джонсон 15 + 11 подбора, Ляшко 2, Дубнюк 3, Грималюк 0, Сугак 0 , Гозалова 0.

ИНТЕРХИМ-СДЮШОР имени Литвака С. Колибабчук 23 Малашенко 22 + 12 подборов + 10 передач, А. Колибабчук 5 + 6 передач, Бабий 10 + 9 подборов – 6 потерь, Бакал 10 – старт, Ткаченко 8, Бондарюк 2, Панькина 2 , Белоцерковская 0, Самур 0.