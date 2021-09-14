БК "Прометей" уверенной победой стартовал в Лиге чемпионов

Баскетбольный клуб "Прометей" разгромил в Софии местный "Левски" в матче 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 96:56.

Накануне встречи главный тренер "Прометея" Ронен Гинзбург обращал внимание на отсутствие исчерпывающей информации о сопернике. Специалист рассчитывал уже по ходу поединка вносить необходимые коррективы.

Хозяева после стартовой четверти дали материал для размышлений и выводов. Левски заработал за первую 10-минутку 12 очков преимущества, воспользовавшись стартовым волнением гостей.

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Однако перерыва между четвертями оказалось достаточно, чтобы руководитель слобожанцев внес все необходимые изменения.

За следующие 10 минут Прометей буквально деморализовал соперника рывком 33:0. Лишь на последних секундах хозяева смогли реализовать дальнее попадание.

Уже после первой половины Прометея Харрисон и Эванс набрали по 12 очков. 11 баллов набрал Стивенс.

Гости из Украины поймали игру и кураж, продолжая во второй половине уверенно диктовать свои условия.

Свой следующий матч "Прометей" сыграет 16 сентября в полуфинале квалификации против чешской "Опавы".

Квалификация. 1/4 финала

14 сентября

Левски (Болгария) - Прометей (Украина) - 56:96 (27:15, 3:33, 8:26, 18:22)

Прометей: Эванс 18о + 14пд, Хррисон 16 Стивенс 11о + 6пд, Сидоров 6о + 6пр, Липовый 5 - старт, Петров 13 Кэмпбелл 9о + 9пд, Доу 7, Лукашов 4, Беликов 4, Климов 2, Тихонов 1.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сборные Украины по баскетболу 3х3 дошли до четвертьфинала чемпионата Европы, который прошел в Париже.