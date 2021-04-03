"Прометей" не смог выйти в финал Европейской женской баскетбольной лиги

"Прометей" из Каменского в полуфинале Европейской женской баскетбольной лиги (ЕЖБЛ) не смог победить в Беларуси местный "Горизонт" и завершил выступление на турнире.

Украинская команда начала поединок довольно уверенно. В течение стартовых трех минут только наши девушки набирали очки и повели 10: 0. Однако, отсутствие главной тренеры Виктории Большаковой из-за коронавируса и удаление ее помощника Кирилла Большакова под конец первой 10-минутки через лишние эмоции, в итоге дали свое.

Представительницы Минска довольно быстро начали возвращаться в игру и даже сумели забрать первую четверть себе поведя 4. Далее, во всех отрезках матча Горизонт побеждал, но Прометей не сдавался и держал интригу до конца. Украинские проиграли, но дали достойный бой – 73:84.

Наши девушки сделали больше бросков – 65 против 64, но меткость была значительно лучше у соперниц – 35 против 25. По ошибками – 15 на 16 потерь, под щитами также равная борьба – 34 на 38 подборов. Однако, командно, что очень не привычно, Прометей проиграл – 14 передач против 27.

В соперниц как и ожидалось результативной стала звездная Анастасия Веремеенко. Она набрала 20 очков, сделала 7 подборов и 6 передач. У нас себя проявила Турон Бернис Мосби в которой в активе 26 баллов и 7 подборов.

Напомним, что в четвертьфинале "Прометей"в двух матчах победил литовский "Кибиркштис"

Ранее мужской "Прометей" в 1/8 финала Кубка Европы ФИБА сенсационно уступил бельгийскому "Монсу".