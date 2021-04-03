"Прометей" не зміг вийти до фіналу Європейської жіночої баскетбольної ліги

"Прометей" з Кам'янського в півфіналі Європейської жіночої баскетбольної ліги (ЕЖБЛ) не зміг перемогти в Білорусі місцевий "Горiзонт" і завершив виступ на турнірі.

Українська команда розпочала поєдинок досить впевнено. Протягом стартових трьох хвилин лише наші дівчата набирали очки і повели 10:0. Проте, відсутність головної тренерки Вікторії Большакової через коронавірус, і вилучення її помічника Кирила Большакова під кінець першої 10-хвилинки через зайві емоції, у підсумку дали своє.

Представниці Мінська досить швидко почали повертатися у гру і навіть зуміли забрати першу чверть собі повівши +4. Далі, у всіх відрізках матчу Горізонт перемагав, але Прометей не здавався і тримав інтригу до кінця. Українки програли, але дали гідний бій – 73:84.

Наші дівчата зробили більше кидків – 65 проти 64, але влучність була значно кращою у суперниць – 35 проти 25. За помилками – 15 на 16 втрат, під щитами також рівна боротьба – 34 на 38 підбирань. Проте, командно, що дуже не звично, Прометей програв – 14 передач проти 27.

У суперниць як і очікувалося найрезультативнішою стала зіркова Анастасія Веремеєнко. Вона набрала 20 очок, зробила 7 підбирань і 6 передач. У нас себе проявила Турон Берніс Мосбі у якої в активі 26 балів та 7 підбирань.

Нагадаємо, що в чвертьфіналі "Прометей" в двох матчах переміг литовський "Кібіркштіс"

Раніше чоловічий "Прометей" в 1/8 фіналу Кубка Європи ФІБА сенсаційно поступився бельгійському "Монсу".