БК 'Прометей' вышел в Финал четырех Европейской женской лиги

БК "Прометей" победил литовский "Кибиркштис" во втором матче четвертьфинала Европейской женской баскетбольной лиги (ЕЖБЛ) и пробился в Финал четырех турнира.

Удалось это благодаря атакующей и одновременно более осторожной игре. Украинуи реализовали 29/77 (7/25 трехочковых) выстрелов с игры против 22/56 (3/14 трехочковых) и сделали 12 потерь против аж 27 у соперниц.

Интересно, что даже несмотря на большее количество подборов у литовок – 47 против 37, наши девушки сделали больше ребаундов в атаке – 16 против 14. Все это позволило победить – 71:58.

Единственной провальной четвертью стала третья, где "Прометей" уступил – 6:16. Соперницы сделали только на три броска больше наших спортсменок, но реализовали семь из 13, тогда как украинки – два из 10.

Стоит отметить Джеймс Кешуан Лашун, которая стала самым результативным игроком поединка – 22 очка. У Оксана Моловы второй показатель – 15 баллов. Капитан Ольга Дубровина сделала 10 передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Оклахома Сити-Тандер" объявил о переходе украинца Святослава Михайлюка.