"Прометей" сенсационно вылетел из Кубка Европы ФИБА

Баскетбольный клуб "Прометей" из Каменского в 1/8 финала Кубка Европы ФИБА сенсационно уступил бельгийскому "Монсу".

Поединок в рамках "пузыря" прошел во Дворце спорта в нидерландском Хертогенбосе и завершился со счетом 81:88.

Команда из Днепропетровской области, которая перед игрой была бесспорным фаворитом по мнению букмекеров, уверенно начала матч, легко захватив инициативу и поведя в счете.

Александр Липовый ФИБА

Быстрые атаки, вместе с уверенной игрой на подборе, позволили нашим соотечественникам легко выиграть первую четверть 23:13.

До 4-й четверти "Прометей" держал комфортную разницу в счете, однако затем наступил дикий провал. Украинцы пропустили рывок 2:12, который стал фатальным.

Максимум, что смогли сделать подопечные Виталий Черния, это сократить отставание. За одну минуту до конца трехочковый Дениса Лукашова сделал разрыв минимальным, но бельгийцы через 30 секунд смогли забить решающую "трешку".

Прометей проиграл Монсу ФИБА

В итоге "Прометей" пропустил за четверть 37 очков и вылетел из турнира.

Кубок Европы ФИБА. 1/8 финала

Прометей – Монс 81:88 (23:13, 23:22, 14:16, 21:37)

Прометей: Стефенс 11 очков + 7 подборов + 1 передач, Сидоров 7 очков 2 подборов + 2 передач, Вон 12 очков + 5 подборов + 5 передач, Эванс 13 очков + 5 подборов + 1 передач, Лукашов 10 очков + 3 подборов + 4 передач, Майерс 14 очков + 4 подбора

Монс: Дюрам 27 очков + 4 подбора + 8 передач, Смит 16 очков + 2 подбора + 2 передач, Спенсер 11 + 7 подборов + 1 передач, Ламбот 13 очков + 3 подбора

Также свой еврокубковый матч проиграл и "Днепр". Чемпион Украины ничего не смог противопоставить румынской "Ораде" – 72:78.

Днепр уступил Ораде ФИБА

Украинцы лучше начали матч, но со стартом третьей четверти румыны стали уходить в отрыв. На первый план вышел Никола Маркович, семь очков которого в первые пять минут периода стали хорошим вкладом в копилку "Оради". После трешки от Вотсона разница в счете впервые стала двузначной.

Днепр вылетел из еврокубка ФИБА

Ближе к экватору четвертой десятиминутки "Днепр" сократил разницу до 5 баллов. Однако румыны усилиями Марковича, Востона и Холта удержали комфортный гандикап.

Напомним, на стадии 1/8 и 1/4 финала команды играют по одному матчу между собой. Четвертьфиналы запланированы 25-26 марта в тех же самых местах. Завершится розыгрыш Кубка Европы Финалом четырех в апреле.

В среду, 24 марта, в Кубке Европы ФИБА свой матч проведет "Киев-Баскет". Начало в 21:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее БК "Прометей" вышел в Финал четырех Европейской женской лиги, обыграв литовский "Кибиркштис".