"Прометей" сенсаційно вилетів із Кубку Європи ФІБА

Баскетбольний клуб "Прометей" із Кам'янського в 1/8 фіналу Кубку Європи ФІБА сенсаційно поступився бельгійському "Монсу".

Поєдинок у межах "пузиря" вiдбувся у Палаці спорту в нідерландському Хертогенбосi та завершився з рахунком 81:88.

Команда з Дніпропетровської області, яка перед грою була безперечним фаворитом на думку букмекерів, упевнено розпочала матч, легко захопивши ініціативу і повівши в рахунку.

Олександр Липовий ФІБА

Швидкі атаки, разом з упевненою грою на підбираннях дозволили нашим співвітчизникам легко виграти першу чверть 23:13.

До 4-ї чверті "Прометей" тримав комфортну різницю в рахунку, проте потім настав дикий провал. Українці пропустили ривок 2:12, який став фатальним.

Максимум, що змогли зробити підопічні Віталій Чернія, це скоротити відставання. За одну хвилину до кінця триочковий Дениса Лукашова зробив розрив мінімальним, але бельгійці через 30 секунд змогли забити вирішальну "трійку".

Прометей програв Монсу ФІБА

У підсумку "Прометей" пропустив за чверть 37 очок і вилетів із турніру.

Кубок Європи ФІБА. 1/8 фіналу

Прометей – Монс 81:88 (23:13, 23:22, 14:16, 21:37)

Прометей: Стефенс 11 очок + 7 підбирань + 1 передач, Сидоров 7 очок + 2 підбирань + 2 передач, Вон 12 очок + 5 підбирань + 5 передач, Еванс 13 очок + 5 підбирань + 1 передач, Лукашов 10 очок + 3 підбирань + 4 передач, Маєрс 14 очок + 4 підбирань

Монс: Дюрам 27 очок + 4 підбирань + 8 передач, Сміт 16 очок + 2 підбирань + 2 передач, Спенсер 11 очок + 7 підбирань + 1 передач, Ламбот 13 очок + 3 підбирань

Також свій єврокубковий матч програв і "Дніпро". Чемпіон України нічого не зміг протиставити румунської "Ораді" – 72:78.

Дніпро поступився Ораді ФІБА

Українці краще почали матч, але зі стартом третьої чверті румуни стали йти у відрив. На перший план вийшов Нікола Маркович, сім очок якого в перші п'ять хвилин періоду стали хорошим внеском у скарбничку "Ораді". Після трійки від Вотсона різниця в рахунку вперше стала двозначною.

Дніпро вилетів з єврокубків ФІБА

Ближче до екватора четвертої десятихвилинки "Дніпро" скоротив різницю до 5 балів. Однак румуни зусиллями Марковича, Востона і Холта утримали комфортний гандикап.

Нагадаємо, на стадії 1/8 і 1/4 фіналу команди грають по одному матчу між собою. Чвертьфінали заплановані 25-26 березня в тих же самих місцях. Завершиться розіграш Кубку Європи Фіналом чотирьох в квітні.

У середу, 24 березня, у Кубку Європи ФІБА свій матч проведе "Київ-Баскет". Початок о 21:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше БК "Прометей" вийшов у Фінал чотирьох Європейської жіночої ліги, обігравши литовський "Кібіркштіс".