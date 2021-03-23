'Киев-Баскет' продолжает борьбу на евроарене: превью матча 1/8 финала Кубка Европы ФИБА

Уже в эту среду, 24 марта, вице-чемпионы Украины сыграют в 1/8 финала Кубка Европы ФИБА. Соперником "Киев-Баскета" станет израильская команда "Ирони" из небольшого 50-тысячного городка Нес-Циона. О последних новостях из расположения команд, а также где и когда смотреть поединок, рассказываем в нашем небольшом превью к этой встрече.

"Киев-Баскет": героические камбэки, почти выигранный регулярный чемпионат и отсутствие глубины состава

Сегодня киевляне отправились в Нидерланды, где в формате баблов пройдут матчи 1/8 и 1/4 финала турнира. Матчи будет принимать арена в Херогенбосе, куда жёлто-чёрные поедут из аэропорта Амстердама.

На матч против "Ирони" столичный клуб отправился в хорошем настроении, оформив пятую победу подряд в Суперлиге и практически выиграв регулярный сезон украинского первенства. Невероятный камбэк в матче против "Химика", когда "Киев-Баскет" сумел отыграться с -19, стал уже шестым в этом сезоне.

Однако героизм этот не от хорошей жизни – подопечные Багатскиса серьезно страдают отсутствием длинной скамейки, имея проблемы на определенных позициях. Плюс ко всему, временно расположение команды покинул центровой Майкл Джейкобсон, который вынужден вернуться в США по семейным обстоятельствам. Таким образом, и без того далеко не самый большой ростер уменьшился еще на одного очень важного игрока в системе латышского специалиста.

Что касается Кубка Европы, то "Киев-Баскет" едва ли не лишился места в плей-офф, выйдя туда лишь благодаря лучшей статистике в своей группе. Жёлто-чёрные сумели выиграть в одном матче из трех, обыграв нидерландский "Зволле", однако уступили каменскому "Прометею" и болгарскому "Рилски". Как итог, столичный клуб был несеяным при жеребьевке и попал на израильский "Ирони".

По словам Айнарса Багатскиса он хорошо знаком с главным тренером соперника, а также ведущими исполнителями команды, так что киевляне будут тактически максимально готовы к игре против "Ирони".

В стороне не остались и активные фанаты киевлян: в последнем матче со зрителями перед локдауном (в Киеве введены строгие карантинные ограничения с 20 марта по 9 апреля) они ярко поддержали команду перед важным выездом в Нидерланды.

"Киев-Баскет" стремится как минимум повторить результат прошлого розыгрыша турнира, когда им удалось дойти до четвертьфинальной стадии. Тогда киевляне преодолели сито из двух групповых этапов и вышли со второго места на главного фаворита Кубка Европы – турецкую "Каршияку".

За несколько дней до мирового локдауна зрители заполнили ПС "Венето-Спорт", а "Киев-Баскет", несмотря на поражение, показал зрелищную игру.

"Ирони": легионерская основа и борьба за плей-офф чемпионата

Израильтяне свой путь в Кубке Европы ФИБА начали в польском бабле, заняв второе место в квартете С. Оранжево-белые обыграли далеко не самые сильные клубы по пути в плей-офф турнира. В частности, они оказались сильнее португальского "Спортинга" (86-81), а также сломили сопротивление венгерского "Сольноки Олай" (90-73).

В свою очередь, "Ирони" не удалось обыграть победителя группы польскую "Сталь", которая сумела выиграть все три встречи в группе. Таким образом, в плей-офф "Ирони" вышли со второго места в группе и попали в число сеянных команд при жеребьевке.

В израильской Суперлиге "Ирони" после 17 проведенных игр занимает 8 строчку, ведя борьбу за плей-офф чемпионата. Подопечные американского специалиста Бреда Гринберга имеют в активе 8 побед, однако в последних шести встречах сумели победить лишь дважды.

Среди ведущих исполнителей команды стоит отметить группу легионеров, которых в составе насчитывается сразу пятеро. Команде Айнарса Багатскиса стоит опасаться опытного атакующего защитника Уэйна Селдена, имеющего за плечами 130 проведённых игр в NBA в течение трех сезонов.

Также внушительную мощь команде дают разыгрывающий Патрик Миллер, поигравший в Европе за "Партизан", "Газиантеп" и немецкий "Ратиофарм", колумбиец Брайан Ангола, а также еще один американец Джером Мейинс, имеющий довольно интересную карьеру в командах Латинской Америки.

Именно вокруг квартета Селдена – Миллера – Анголы – Мейинса строится игра "Ирони". Для них на паркете отводится больше всего времени, а средний показатель набранных очков существенно превышает показатели израильских партнеров по команде.

Из отечественных баскетболистов можно отметить тяжелого форварда Таля Данна, который является настоящей иконой клуба. 34-летний капитан проводит уже 11 сезон в составе "Ирони" и показывает хорошую игру – 10.3 очка, 6.4 подбора и 3.8 асиста за игру.

Какой формат, где смотреть и что будет, если выиграем?

Напомним, что матчи плей-офф Кубка Европы также проходят в формате баблов. Встречи 1/8 и 1/4 финала будут сыграны в течение трех дней. Свой поединок "Киев-Баскет" и "Ирони" сыграют 24 марта в 21:00 на арене Maaspoort Den Bosch в Хертогенбосе.

Поддержать столичный клуб можно будет у экранов телевизоров на телеканале OBOZREVATEL, который покажет игру "Киев-Баскета" против "Ирони" в прямом эфире на территории Украины.

В случае победы над израильтянами, жёлто-чёрные выйдут в четвертьфинал, где встретятся с победителем пары греческого "Ираклиса" и польского "Анвила". Четвертьфинальный поединок запланирован на 26 марта и также состоится в нидерландском Хертогенбосе.