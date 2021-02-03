"Прометей", "Киев-Баскет" и "Днепр" узнали соперников в плей-офф Кубка Европы ФИБА

В среду, 3 февраля, в Мюнхене прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Европы ФИБА, по итогам которой стало известно, что "Прометей" будет соперничать с "Монсом" (Бельгия), "Днепр" встретится с "Орадей" (Румыния), а "Киев-Баскет" – с "Ирони Нес-Ционой" (Израиль).

Как сообщается на официальном сайте Международной федерации баскетбола (ФИБА), украинские клубы попали в разные "пузыри" и смогут сыграть друг с другом не раньше стадии полуфинала. В самих "баблах" будут проведены поединки 1/8 и 1/4 финала. Они пройдут в формате одноматчевого противостояния 23-25 марта.

Полностью результаты жеребьевки выглядят следующим образом:

Пары 1 и 8:

"Сибиу" (Румыния) – "Реджо-Эмилия" (Италия)

"Днепр" (Украина) – "Орадя" (Румыния)

Пары 4 и 5:

"Прометей" (Украина) – "Монс" (Бельгия)

"Сталь" (Польша) – "Ден Босх" (Нидерланды)

Пары 2 и 7:

"Фрибург" (Швейцария) – "Балкан" (Болгария)

"Парма" (Россия) – "Рилски" (Болгария)

Пары 3 и 6:

"Ираклис" (Греция) – "Анвил" (Польша)

"Ирони Нес-Циона" (Израиль) – "Киев-Баскет" (Украина)

Напомним, что решающие матчи Кубка Европы ФИБА пройдут в формате Финала четырех в апреле.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Прометей" и "Киев-Баскет" заняли два первых места в своей группе, а "Днепр" выиграл и проиграл по одному матчу на групповом этапе, что позволило действующему чемпиону Украины выйти в плей-офф.