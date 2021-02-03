"Прометей", "Киев-Баскет" и "Днепр" узнали соперников в плей-офф Кубка Европы ФИБА
В среду, 3 февраля, в Мюнхене прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Европы ФИБА, по итогам которой стало известно, что "Прометей" будет соперничать с "Монсом" (Бельгия), "Днепр" встретится с "Орадей" (Румыния), а "Киев-Баскет" – с "Ирони Нес-Ционой" (Израиль).
Как сообщается на официальном сайте Международной федерации баскетбола (ФИБА), украинские клубы попали в разные "пузыри" и смогут сыграть друг с другом не раньше стадии полуфинала. В самих "баблах" будут проведены поединки 1/8 и 1/4 финала. Они пройдут в формате одноматчевого противостояния 23-25 марта.
Полностью результаты жеребьевки выглядят следующим образом:
Пары 1 и 8:
"Сибиу" (Румыния) – "Реджо-Эмилия" (Италия)
"Днепр" (Украина) – "Орадя" (Румыния)
Пары 4 и 5:
"Прометей" (Украина) – "Монс" (Бельгия)
"Сталь" (Польша) – "Ден Босх" (Нидерланды)
Пары 2 и 7:
"Фрибург" (Швейцария) – "Балкан" (Болгария)
"Парма" (Россия) – "Рилски" (Болгария)
Пары 3 и 6:
"Ираклис" (Греция) – "Анвил" (Польша)
"Ирони Нес-Циона" (Израиль) – "Киев-Баскет" (Украина)
Напомним, что решающие матчи Кубка Европы ФИБА пройдут в формате Финала четырех в апреле.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Прометей" и "Киев-Баскет" заняли два первых места в своей группе, а "Днепр" выиграл и проиграл по одному матчу на групповом этапе, что позволило действующему чемпиону Украины выйти в плей-офф.