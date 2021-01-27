Чемпион Украины потерпел поражение в Кубке Европы ФИБА

Чемпион Украины по баскетболу "Днепр" во 2-м туре Кубка Европы ФИБА, который в эти дни проходит в так называемом пузыре в Польше, проиграл местному "Анвилу" – 71:74.

Матч стал зеркальным отображением игры 1-го тура против "Фрибурга". Как и накануне, украинцы вели равную борьбу в первой половине, но в отличии от поединка 1-го тура, в этой встрече потерпели поражение.

Ключевой стала третья четверть, которую подопечные Дениса Журавлева уступили со счетом 12:20. Украинцы ничего не могли поделать с Иваном Алмейдов и Кендал Дайксом. "Днепр" никак не мог наладить оборону, много пропускал из краски и проигрывал подбор.

В четвертой четверти у днепрян был шанс перевести игру в овертайм. За 8 секунд до конца четвертой четверти они сократили отставание до 2 очков, однако большего добиться не смогли.

Отметим, что 28 января во 2-м туре Кубка Европы ФИБА свои игры проведут "Киев-Баскет" и "Прометей".

В 1-м туре эти украинский клубы сыграли между собой. Встреча завершилась со счетом 66:72 в пользу "Прометея".