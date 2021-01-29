"Прометей" одержал третью победу подряд и вышел в плей-офф Кубка Европы ФИБА

"Прометей" совершил камбэк в матче с "Капфенберг Буллз" и добыл третью победу подряд в Кубке Европы ФИБА со счетом 64:58. Это позволило украинскому клубу выйти в плей-офф турнира с первого места.

Подопечные Виталия Черния не лучшим образом начали поединок против австрийской команды, проиграв первую четверть в пять очков. Наставник команды из Южного нашел нужные слова, которые позволили украинскому коллективу максимально приблизиться к соперникам перед большим перерывом – 31:32.

Во второй половине встречи между командами продолжалась упорная борьба. Стоит отметить, что баскетболисты испытывали проблему с реализацией бросков с игры. В третьей десятиминутке "Капфенберг" и "Прометей" на двоих набрали всего 22 очка.

Решающий отрезок встречи начался с преимущества южненского клуба, но уже в самой концовке австрийцы не только догнали подопечных Черния, но и в какой-то момент вышли вперед. На последних минутах "Прометей" выдал серию из 8 набранных очков подряд и все же сумел добыть непростую победу.

"Капфенберг Буллз" – "Прометей" 58:64 (21:16, 11:15, 11:11, 15:22)

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом матче Кубка Европы ФИБА южненцы в битве украинских команд победили "Киев-Баскет", а затем одолели болгарский "Рилски Спортист".