"Прометей" обыграл "Черкаськи Мавпы" в Суперлиге Windrose

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 13 февраля, играются три матча регулярного сезона Суперлиги Windrose. "Прометей" дома победил "Черкаськи Мавпы" (122:62), БК "Запорожье" встречается с "Будивельником", а "Тернополь" принимает БК "Днепр".

Хозяева с первых минут взяли игру под контроль. Постепенно чемпион Украины увеличивал свое преимущество. На первый перерыв Проемтей ушел лидером, выигрывая 13 очков. Дальше Прометей только увеличивал преимущество. Меткие броски Ди Джея Кеннеди и Криса Доу принесли хозяевам весомое преимущество. На большой перерыв лидер чемпионата ушел с преимуществом +28.

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После перерыва Мавпам не удалось перевернуть игру, а Прометей продолжил доминировать. Особенно многие игроки хозяев бросали трёхочковые, которые были удачными. В конце третьей четверти Прометей вел уже +48. Последняя четверть практически была формальностью. Преимущество Прометея было очень велико, которое хозяева довели даже до 60 очков. Прометей уверенно довел матч до победы и остался непобежденным в регулярном чемпионате. Мавпы прервали свою трехматчевую победную серию.

Следующий матч Прометей проведет против Харьковских Соколов 16 февраля, а Черкаськи Мавпы 17 февраля будут играть с Кривбассом на выезде.

Прометей – Черкаськи Мавпы 122:62 (29:16, 33:19, 34:14, 23:13)

Прометей: Харрисон, Билан, Лукашов, Липовый, Кеннеди – старт, Доу, Мишула, Эванс, Беликов, Тихонов, Петров, Сидоров

Черкаськи Мавпы: Колченко, Ткаченко, Дугат, Шалич, Прием – старт, Хэмильтон, Конате, Бондаренко, Сергеев, Токовенко

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Одесса" на своей площадке со счетом 85:77 обыграла "Кривбасс".