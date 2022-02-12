"Одесса" победила "Кривбасс" в Суперлиге Windrose

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 12 февраля, был сыгран единственный поединок регулярного сезона Суперлиги Windrose. "Одесса" на своей площадке со счетом 85:77 обыграла "Кривбасс".

Старт матча был равным, но позже Кривбассу удалось взять игру под контроль и даже оторваться от Одессы на 10 очков. Преимущество гости удержали до первого перерыва. Во второй четверти Кривбасс неожиданно продолжил увеличивать свое преимущество, составившее уже 19 очков. Впрочем, Одесса быстро и также неожиданно отреагировала и к концу первой половины матча сумела сократить отставание вплоть до трех очков.

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После перерыва игра снова была ровной. Одессе долго не удавалось подобраться поближе к сопернику по счету, однако в конце третьей четверти хозяева вновь почти догнали Кривбасс и уступали только 4 очка.

Решающей стала заключительная четверть, где Кривбасс тоже неплохо начал, однако Одесса мгновенно среагировала на отставание и перевернула игру в свою пользу. Особенно выделялись Томс Лейманис и Андрей Агафонов. На последних минутах хозяева прибавили и сумели не только сравнять счет, но и выйти вперед. Решающими были два очка от Агафонова за 15 секунд до завершения матча. Одесса одержала волевую победу.

Лучшим игроком матча стал Андрей Агафонов, набравший 24 очка, 6 подборов и три ассиста (РЭ 31).

Следующий матч Одесса сыграет против Днепра 17 февраля на выезде, а Кривбасс в тот же день сыграет против Черкаських Мавп дома.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Одесса. СК Динамо

Одесса – Кривбасс 85:77 (17:28, 21:15, 24:23, 23:11)

Одесса: Лейманис (13+12 ассистов), Ткачук (3), Агафонов (24+6 подборов + 3 ассиста), Фицпатрик (20+4 подбора), Шепарт (6+11 подборов) – старт, Лаурис (5), Гутман (0), Новиков (3), Марченко (11)

Кривбасс: Коренюк (18), Бондарчук (6+8 подборов), Артамонов (16+14 ассистов), Попович (11+3 подбора), Латкович (10) – старт, Старцев (4), Фролов (6), Вукович ( 6)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Черкаськи Мавпы" добыли третью подряд победу в регулярном чемпионате Суперлиги Windrose. Команда Максима Михельсона была сильнее на площадке "Запорожья" – 82:86.