Потерял 45 килограмм, били за то, что высокий: из российского плена вернули чемпиона Украины по баскетболу 3х3

В начале года, 3 января, Украина при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов вернула из российского плена 230 военных и гражданских. Это самый большой за время полномасштабного вторжения обмен.

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Среди возвращенных на родную землю – баскетболист Борис Завацкий. Он известен в первую очередь выступлениями в харьковской любительской баскетбольной лиге, но имеет достижения и в профессиональном баскетболе. Борис Завацкий в начале 2000-х играл в Высшей лиге за харьковский "Политехник", а в 1999 году становился чемпионом Украины по баскетболу 3х3.

Борис пошел добровольцем на войну в 2015 году и уволился в конце 2021 года, но с началом полномасштабного вторжения сразу пошел в военкомат. За пять месяцев, пока Борис был не на службе, он успел жениться на девушке Юлии, с которой вместе учился в интернате (Юлия – занималась биатлоном) и которая была его первой любовью, но с которой он почти 20 лет не общался.

"Он говорил, что наконец-то обрел свою любовь. Хотя все равно рвался на фронт, не мог найти себя в гражданской жизни. Да и сейчас, сразу после обмена, он рвется назад идти защищать Украину. Хотя понятно, что сейчас нужно много времени на восстановление", – рассказала пресс-службе ФБУ жена Бориса Завацкого Юлия.

Борис Завацкий воевал в составе 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, но 25 марта 2022 года в Харьковской области возле села Ольховка пропал во время выполнения боевого задания, попав в засаду.

"Он пробыл в плену 21 месяц. Через Красный Крест я узнала, что он жив, находится в плену. С ним там был еще одним спортсмен – кикбоксер Алексей Ануля – так вот он за себя и за Бориса рассказывал, что их били даже просто за то, что они высокие ростом, спортивные и это россиян очень раздражало, в карцер сажали. Борис пока ничего за плен мне не рассказывал. Он потерял почти 45 килограммов. Я его не узнала на тех фотографиях, которые он мне прислал после обмена. Это все сейчас фиксируется для ООН. Но он не сломался. Это патриотический человек, он всегда за Украину", – рассказала Юлия.

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